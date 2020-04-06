"Идем ловить медведя": родители придумали интересный способ гулять с детьми на карантине

Люди по всему миру пытаются поддержать родителей, которые должны проводить все время с детьми, не имея возможности гулять с детьми на площадках. Поэтому, соседи начали выставлять игрушечных медведей на свои подоконники, чтобы прогулка малышей стала интереснее.

Маленьким деткам трудно смириться со строгими правилами карантина, избегая игр на детских площадках, пишет Dailybaby.

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Поэтому соседи использовали интересную идею из книги Майка Роузен "Мы идем ловить медведя" 1989 года. В ней вся семья отправляется на поиски медведя, преодолевая различные препятствия.

Так, жители США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании решили ставить на окна своих домов плюшевых медвежат, превращая пустую и скучную улицу в место «проживания» диких животных, куда можно отправиться на азартную охоту.

It seems it’s a thing for parents to take kids on a bear hunt. I remember reading this fabulous book to my kids. Please put your teddys (and jolly tall) in your street facing windows. #GoingOnABearHunt pic.twitter.com/xgdmEZjJ7m — NellyMoondarra (@Moondarra) April 1, 2020

Эта традиция распространяется по сети с хештегом #GoingOnABearHunt (это английское название книги "Идем ловить медведя"). Правила просты: все желающие размещают плюшевых медвежат на своих подоконниках, балконах и даже полянах, а родители, гуляющие с детьми, ищут их во время прогулок.

Однако, отметим, что в Украине это пока сделать невозможно. Потому что с 6 апреля власть усиливает меры безопасности, поэтому даже такие прогулки лучше отложить. Отныне запрещается передвигаться по улицам более чем вдвоем, за исключением взрослых, которые сопровождают детей.