Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине

Когда долго проводишь время дома – понимаешь, что имеешь не так уж и много дел, которые нужно сделать, да и количество развлечений, которые бы не повторялись, тоже существенно уменьшается. Как ни странно, но прекрасно развлечься самому и с детьми можно благодаря обычной бумаге и принтеру.

Создание игрушек и моделей из бумаги – занятие не только веселое, но и развивающее. 24 канал отыскал несколько великолепных примеров, и сейчас я расскажу, чем весело и полезно занять всю семью пока все дома.

Начнем с инструментов, которые нам понадобятся. Здесь без сюрпризов: несколько самых простых канцелярских орудий, пачка бумаги формата А4 и обычный домашний принтер. Здесь остановлюсь немного подробнее, ведь печатать придется много, поэтому принтер нужен выносливый, в лучшем случае специально разработанный для больших объемов цветной печати.

Позволю себе посоветовать практически идеальный вариант для таких нужд – принтеры Canon серии Pixma G. Их особенность встроенной в чернильницы с большим запасом краски, уровень которой очень удобно отслеживать. Ко всему прочему, эти принтеры супер-экономичные. Комплекта чернил при покупке принтера хватит на 7000 цветных и 12000 черно-белых страниц, а это около 3-х лет ежедневной печати без дополнительных затрат.

Кроме этого, нам также понадобятся шаблоны для печати. Здесь не нужно ничего искать, ведь все любезно собраны и удобно сгруппированы на сайте Creative Park. Шаблонов там предостаточно на любой вкус или потребность, и вы сами в этом убедитесь.

Игрушки для малышей

Если в вашей семье есть дети дошкольного возраста – вместе вы можете невероятно весело провести время создавая вместе разнообразные игрушки и даже учась. Ведь на Creative Park есть отдельный раздел где собраны материалы именно для дошкольников.

Вы можете вместе собрать собственную настольную игру и пройти ее. Все, что для этого нужно – скачайте шаблон, распечатайте его и сложите вместе. Это не займет много времени. Кстати, каждая из моделей, которая размещена на сайте, имеет указанное приблизительное время ее сборки.

В разделе также есть много моделей транспорта, которые довольно легко складывать. Например можно собрать поезд по вот этому шаблону. Почти к каждой модели есть отдельная инструкция, которая поможет в составлении. Это можно сделать вместе, или дать возможность ребенку самостоятельно составить модель, объясняя шаг за шагом, что нужно делать.

Среди множества развлекательных материалов на Creative Park есть немало учебных самоделок. Здесь и таблицы умножения и шаблоны календаря с цветными метками. Также можно распечатать цветные алфавитные карточки для изучения букв. На сайте много шаблонов интерактивных головоломок, наглядных математических досок, карточек с животными, предметами и силуэтами и еще много разнообразных игр, которые можно использовать для обучения и развития малышей.

Модели животных

Составлять фигуры из бумаги будет интересным и веселым занятием для детей любого возраста. 3D фигуры из бумаги разной сложности на долго займут ваше внимание. Вместе с детьми можно собрать целый зоопарк зверей и соединить их в веселой развлечении. На Creative Park есть десятки шаблонов, с помощью которых вы можете составить любимого зверя.

Если вашим детям нравятся более экзотические виды – на сайте можно найти модели для сборки разнообразных драконов и динозавров.

Чтобы вам было еще веселее складывать зверушек, предлагаю принять участие в конкурсе от Canon. Все просто: вы выбираете одну из пяти предложенных зверушек, загружаете его шаблон, распечатываете и собираете вместе с ребенком, а результат фотографируете и выкладываете под этой публикацией в комментариях. По условиям конкурса игрушка, которая собрана наибольшее количество раз, станет главным героем будущей книги и видео на Canon Creative Park.

Среди предложенных вариантов животных: лугова собачка, хомяк, курочка, мишка и дикий кабан.

Принимайте участие и побеждайте, удачи!