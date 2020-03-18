Их обувь носит Джамала, Дорофеева и Кароль: история успеха бизнеса семьи Качоровских

История бренда Kachorovska в Киеве началась 10 лет назад с маленького офиса, где принимали только индивидуальные заказы. Со временем количество заказов постепенно росло. Сейчас же бренд приобрел большую популярность и его с удовольствием носят украинские звезды.

Соосновательница бренда Алина Качоровская рассказала в интервью для Сегодня.Lifestyle, как строить бизнес с родными людьми и как их бренд достиг такого успеха.

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Как все начиналось

"Однажды мы сидели за обеденным столом, и бабушка рассказала, что именно дедушка сшил ей свадебные туфли. Но, знаете, для них это было нечто само собой разумеющееся, время было такое, все в дефиците", – говорит Алина.

Однако ее родные не хотели, чтобы Алина продолжала семейное дело, поэтому девушка решила получить юридическую степень.

Но как только начала учиться, я сразу параллельно стала принимать заказы на пошив обуви. Мама тогда работала в маленькой мастерской в Житомире, передавала мне изделия в Киев, и я после пар доставляла заказчикам,

– призналась соучредительница бренда.

Уже в 18 лет Алина увидела перспективу в этом деле, его развитие. Однако родственники это решение тогда не одобрили. Они аргументировали, что это настоящая мужская работа. К тому же, родители не понимали, как можно променять чистенький юридический офис на мастерскую, где много грязи и пыли во время работы.



Алина Качоровская / Фото Сегодня

"Но я, как танк, просто шла своим путем. Теперь нашему бренду 13 лет, но собственно обувным делом моя семья занимается с 60-х годов. Я, кстати, думала над другим названием, моя подружка настояла сделать фамилию брендом", – добавила соучредительница.

Как муж стал партнером по бизнесу

Когда Алина и Руслан познакомились, он работал в банке, но девушка так "зажгла" его своим делом, что он решил вместе с ней строить уже полноценный бизнес.

"А мне с ним не страшно было пробовать новое – он моя огромная поддержка. Да и совладельцев у Kachorovska трое – я, муж Руслан и мама Елена Леонидовна – мы все отвечаем за результат нашей работы. Важно знать, что тебе всегда есть с кем посоветоваться, хотя мы и спорим немало, и ссоримся", – сказала женщина.

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Как не переносить рабочее в личное в семейном бизнесе? Главный лайфхак Алины Качоровской заключается в том, что никаких лайфхаков не существует.

Она уверяет, что нужно осознать, что нет волшебной пилюли. Да, нужно достичь баланса, но часто его достигаешь именно через ссоры и выяснение отношений. Поэтому ругаться можно, но всегда вспоминайте фразу: "Но я в конце концов его/ее/их люблю".

Концепт бренда Kachorovska. Алина призналась, что они хотят удовлетворять потребности клиентов, могут и кроссовки пошить. "Я даже не покупаю обувь других производителей, все, что нужно, мы выпускаем сами. Ну хорошо, разве что резиновые сапоги пока еще не делали", – заявила женщина.



Бренд шьет обувь уже несколько лет / Фото Nachasi

Покупает ли бренд рекламу? Соучредительница бренда заверила, что они несколько лет не вкладывали ни одной гривны в раскрутку и довольно снобистски относились к рекламе.

"Но полгода назад поняли, что собственноручно начали ограничивать рост компании. Да, органично мы бы продолжали расти, но этого было бы мало. Сейчас мы больше уверены в себе и хотим, чтобы больше украинцев узнали о нас", – сказала Алина.

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Кофейня как самостоятельный бизнес

Владельцы захотели отделить ателье от магазина, поэтому арендодатели предложили помещение бывшего банка в Киеве, которое было на этаж ниже тогдашнего магазина-ателье Kachorovska, пишет Nachasi.

Уже через 2 месяца на первом этаже открылась кофейня, в которую переместился магазин, а ателье осталось на втором этаже. Соучредители дела хотели, чтобы сюда можно было приходить всей семьей, и никто из членов такой семьи не раздражался бы, что мама, например, полчаса примеряет обувь.



Кофейня Kachorovska / Фото Nachasi

Кофейня планировалась как дополнение к основному бренду Kachorovska, однако за 2 года показала себя как самостоятельный бизнес. Ведь сегодня в мире это набирает популярность – открываются рестораны с лекционными пространствами, фотостудии и магазины одежды в сочетании с кофейнями.

Кто работает в команде бренда

Алина рассказала, что они имеют четыре команды: работники онлайн и офлайн магазина, фабрики и кафе.

"Мы сами выросли из маленького бизнеса в средний, и только сейчас начинаем налаживать структуру, чтобы не дублировались функции сотрудников, начинаем разрабатывать стратегии на несколько лет, все измерять в цифрах. Так легче работать, сразу вырисовывается вектор развития", – добавила соучредительница.



Один из магазинов бренда Kachorovska / Фото Сегодня

К тому же, работники недавно прошли курс по "сберегательному производству" – им импонирует идея производить ровно столько, сколько нужно рынку, не больше. Количество продаж и является показателем того, насколько ваш товар нужен и сколько его нужно производить.

"У нас все равны, мы не делим людей по тому, какой высоты должность они занимают. Вся разница лишь в опыте и объеме знаний. Кто-то может управлять сразу несколькими процессами, а кто-то пока одним. Мы избегаем слов "начальник", "директор", у нас это наставник, куратор – это другая позиция", – сказала Алина.

Кто из звезд носит обувь бренда Kachorovska

"Мы работали со всеми топовыми украинскими дизайнерами как бренд-мануфактура. Дизайнер приходит к нам со своим видением и эскизами, и наша задача – понять его и сделать заказ, учитывая технологические возможности", – рассказала Алина.

Обувь бренда, по словам соосновательницы, украшает ножки Джамалы, Нади Дорофеевой, Тины Кароль, Кати Осадчей и др.



Обувь бренда Kachorovska / Фото Сегодня

К тому же, бренд заботится об экологии.

"Я всем советую выбирать ту обувь, которую вы не выбросите через два месяца – это будет ваш комплимент планете. Но учитывайте, что нет такого понятие как экокожа, такая кожа не распадается, и это все равно химия. Покупайте меньше: лучше одну вещь, но качественную, которая будет служить очень долго, пусть она и будет стоить как несколько других", – считает владелица бренда.

Как бабушка-основательница реагирует на бизнес? "Моей бабушке сейчас 80 лет. Она очень радуется, когда в день рождения мы публикуем ее фото в фейсбуке, и наши клиенты ее поздравляют. Но она не так переживает за дела нашей компании, как о том, поели ли мы. Типичная украинская бабушка", – подытожила Алина.