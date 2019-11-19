Иллюстрации, в которых вы узнаете себя: художница изобразила забавные моменты в отношениях пары

Отношения – это не только волшебные мгновения, такие как держаться за руки, гулять по парку или делать совместные фото, это и постоянная забота, преданность и общие взгляды. Поэтому пары, которые живут вместе, должны всегда поддерживать друг друга и быть рядом.

Талантливая художница Луон Туй нарисовала забавные фото, на которых изобразила совместный быт со своим парнем. Эти иллюстрации она опубликовала в Instagram.

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Художница хотела показать в своих рисунках, что со временем желание сделать вторую половинку счастливой может угасать, но настоящая любовь всегда остается.

У каждого случались похожие моменты! Наслаждайтесь иллюстрациями и делитесь ими со своей второй половинкой!