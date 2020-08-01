Прекрасно, если в этом месяце в вашей семье появится очаровательный малыш. Но у новоиспеченных родителей может возникнуть вопрос – как назвать ребенка, родившегося в августе. Поэтому мы подготовили для вас список самых популярных имен малышей по датам.

Дети, рожденные в августе, обожают быть в центре внимания, но они независимые и волевые бойцы, которые умеют управлять собой и другими. Как назвать малыша в августе – читайте в материале 24 канала.

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В народе говорят, что числа влияют на судьбу человека и несут мощную энергетику. Также родители часто выбирают имя ребенку по церковному календарю, ведь так ребенок получит защиту ангела-хранителя.

Мальчики, рожденные в августе, будут иметь хорошие черты характера, в том числе честность и порядочность. Поэтому они не будут обманывать. Им больше всего подойдут следующие имена: Роман, Илья, Борис, Николай, Михаил, Антон, Аркадий и другие.

Зато "августовские" девочки будут бескорыстными и щедрыми, готовыми всегда прийти на помощь и не ждать ничего взамен. Для них подходят такие имена: Нина, Лидия, Любовь, Людмила, Анита, Светлана, Ульяна и тому подобное.

Как назвать ребенка, если он родился в августе

1 августа. В этот день мальчика стоит назвать Роман, Степан, Григорий, Сергей. Для девочки можете выбрать Мария, Марина, Милана.

2 августа. Во второй день месяца ребенка нужно назвать таким именем: если родился мальчик, то Илья, Леонид, Александр, Ян, а если девочка – то выберите по собственному желанию.

3 августа. Мальчикам подойдут такие имена: Антон, Иван, Семен, Евгений, а девочкам – Анна, Мария.

4 августа. Имена для мальчиков, родившихся в этот день – Андрей, Федор, Корнилий, Василий, девочку можно назвать Зина, Мария, Анастасия.

Сознательно выбирайте имя своему ребенку / Фото Klutch

5 августа. Мальчика можно назвать Виталий, Трофим, Аполлон, Виктор, Петр, а девочек – Анна, Стелла, Ангелина.

6 августа. Имена, которые больше подойдут мальчикам в этот день – Анатолий, Роман, Давид, Антон, девочкам – Кристина или Дария.

7 августа. Лучше всего выбрать имя мальчику Виталий, Александр, Витте, Марк, а девочку можно назвать – Анна или Виктория.

8 августа. Эта дата подходит, чтобы назвать мальчика Федор, Игнат, Григорий, Василий, Игорь, девочку – Сильвия, Ева, Полина.

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9 августа. Мальчиков в этот день стоит назвать Савва, Герман, Николай, Дмитрий, Амур, а девочек – Анфиса или Ксения.

10 августа. Имена для мальчиков сегодня – Павел, Юлиан, Ефим, Петр, Назар, для девочки подойдет Ирина, Антонина, Богдана.

11 августа. Имена для мальчиков, рожденных в этот день – Вениамин, Александр, Роман, Михаил, Николай, женские имена – Элеонора, Василиса, Эмилия.

12 августа. Для детей, рожденных в этот день, рекомендуют выбрать такие имена: для мальчиков – Павел, Валентин, Сильман, Антон, Аркадий, Максим, а для девочек – Клара, Анжелика, Анна.

13 августа. Церковные имена для мальчиков – Иван, Степан, Тимофей, Георгий, Андрей, девочку можете назвать как пожелаете.

С выбором церковного имени у ребенка появляется ангел-хранитель / Фото Unsplash

14 августа. Имена для мальчиков – Лев, Тимофей, Александр, Давид, а для девочек – Соломия, Алиса, Анна.

15 августа. Мальчиков в этот день можно назвать Иван, Кирилл, Степан, Роман, Олимп, Аврелий, а девочке подойдет Людмила, Элеонора, Мария.

16 августа. Мальчику можно выбрать одно из следующих имен – Антон, Иван, Кузьма, Илья, для девочки – Соломия, Анастасия, Мелисса.

17 августа. Мужские имена – Денис, Андрей, Константин, Игорь, Назар, Василий, а женские имена в этот день – Рима, Антонина, Софья.

18 августа. Назвать мальчика можно Петр, Сергей, Юлиан, Иван, девочку – Иванна, Кристина, Елена.

19 августа. Мальчику можно дать имя в этот день – Александр, Михаил, Василий, Вадим, девочке – что вам более нравится.

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20 августа. Имена для мальчика, рожденного в этот день, подходят такие: Дмитрий, Юрий, Игорь, Ростислав, а для девочки – Мария или Анна.

21 августа. Мальчика вы можете назвать Григорий, Леонид, Ян, Петр, Антон, а для девочки в этот день подойдут имена – Анастасия, Оксана, Виктория.

22 августа. Назвать мальчика можно Матвей, Дмитрий, Алексей, Александр, а девочку – Ирина, Мария, Анна.

23 августа. Имена для мальчика подойдут такие: Роман, Андрей, Николай, Артем, для девочек выберите: Роза или Амелия.

24 августа. Мальчика лучше всего назвать Марк, Максим, Василий, Макар, Федор, а девочку – Мария, Снежана, Екатерина.

25 августа. Это благоприятный день, чтобы назвать мальчика Александр, Сергей, Михаил, Тимофей, девочку – как пожелаете.

26 августа. В этот день будет хорошо назвать мальчика Павел, Никита, Тихон, Богдан, а девочку – Ирина, Ева, Ксения.

27 августа. Для мальчика подойдет одно из таких имен – Аркадий, Михаил, Алексей, Артем. Имя для девочки можно взять Ангелина, Кристина или Моника.

28 августа. Мужские имена – Лев или Ростислав, женское имя может быть любое.

29 августа. Назвать мальчика лучше – Станислав, Дмитрий, Николай, Нил, а девочку – Сабина, Софья или Екатерина.

30 августа. В этот день мальчика можно назвать Лев, Павел, Филипп, Сергей, Марк, а девочку – Юлианна, Роза, Дарья.

31 августа. В последний день месяца стоит дать мальчику имя: Емельян, Денис, Лев, Макар или Аркадий, а девочке – Мария или Юлия.