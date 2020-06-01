Если в вашей семье в июне родился или родится ребенок, то обязательно выберите ему особое имя. Так, рожденные в июне дети имеют большой потенциал в будущем и склонны к позитиву. Как назвать малыша в июне - читайте в нашем материале.

Украинцы верят, что выбор имени ребенка влияет на его судьбу. Поэтому они часто выбирают, как назвать малыша, по православному календарю и днем, когда малыш родился, потому что считают, что так ребенок получит защиту и покровительство ангела-хранителя.

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Обратите внимание на день, когда родился младенец. А если вы не найдете понравившееся вам имя, то можно посмотреть на ближайшие даты и выбрать из них.

Мальчикам, родившимся в июне, подойдут следующие имена: Василий, Богдан, Игорь, Захар, Никита, Денис, Михаил, Андрей.

Девочкам, родившимся в июне, подойдут следующие имена: Елена, Виктория, Ульяна, Мария, Валерия, Антонина, Анна, Злата.

Как назвать ребенка, если он родился в июне

1 июня. Мальчику в первый месяц лета стоит дать такое имя: Дмитрий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Иван, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Павел, Сергей. А девочке – Анастасия, Анна или Мария.

2 июня. Своего ребенка нужно назвать одним из таких имен: мальчика – Александр, Алексей, Владимир, Никита, Тимофей. Зато девочке можно дать любое имя по собственному желанию.

3 июня. Мальчику можно выбрать одно из этих имен: Кирилл, Ярослав, Константин, Михаил, Федор, а девочке – Алена или Ульяна.



Вы всегда можете назвать ребенка, как пожелаете / Фото Unsplash

4 июня. Имена для мальчиков, родившихся в этот день – Даниил, Иван, Макар, Михаил, Павел, Ян, а для девочек – София, Полина, Светлана.

5 июня. Мальчиков можно назвать Борис, Василий, Дмитрий, Роман, Александр, Сергей, а девочек – Мария, Анна, Ева.

6 июня. Эта дата подходит, чтобы назвать мальчика Никита, Геннадий, Анатолий, Григорий, а девочку – Ксения, Снежана, Ангелина.

7 июня. Лучше всего назвать мальчика Иван, Игорь, Роберт, Василий, а девочку – Виктория или любое имя, которое вам нравится.

8 июня. Имена для мальчиков – Александр, Марк, Давид, Андрей. Имена для девочек – Ирина, Елена.

9 июня. Мальчиков лучше назвать Леонид, Андрей, Петр, а девочек – Анастасия, Диана, Дарья.

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10 июня. Имен для мальчиков в этот день много – Алексей, Дмитрий, Никита, Павел, Антон, для девочки подойдет любое.

11 июня. Мальчиковые имена для детей, рожденных в этот день – Александр, Андрей, Константин, Борис, девчачьи – Мария, Фаина.

12 июня. Для детей можно выбрать такие имена: для мальчиков – Василий, Игорь, Кирилл, а для девочек – по собственному желанию.

13 июня. Церковные имена для мальчиков в этот день – Борис, Николай, Антон, Роман, для девочек – Кристина.

14 июня. Имена для мальчиков – Иван, Павел, Денис, Давид, Василий, а девочек – Вера, Оксана.

15 июня. Мальчиков стоит назвать Андрей, Дмитрий, Константин, а девочку – Марина, Мария, Ульяна.

16 июня. Имена для мальчика – Алексей, Павел, Тимофей, для девочки – Ирина, Екатерина.

17 июня. Мальчиковые имена – Иван, Назар, Юлиан, Петр, а девчачье имя в этот день – Мария, София, Марта.



Выбирайте малышу имя, которое вам нравится / Фото Unsplash

18 июня. Назвать мальчика можно Георгий, Дмитрий, Максим, Игорь, Марк, девочку – как пожелаете.

19 июня. Мальчика можно назвать Григорий, Илларион, Степан, Василий, девочку – Светлана, Текля, Ева.

20 июня. Имена для мальчика – Константин, Марк, Павел, Александр, Виктор, а для девочки – Валерия, Мария, Зина.

21 июня. Мальчиков вы можете назвать как желаете, а для девочки в этот день подойдут имена – Екатерина, Инна, София.

22 июня. Назвать мальчика можно Александр, Алексей, Иван, Кирилл, а девочку – Мария, Марта, Богданна.

23 июня. Имена для мальчика – Александр, Василий, Николай, Павел, Тимофей, для девочек – Анна, Татьяна, Антонина.

24 июня. Мальчика лучше всего назвать Валентин, Петр, а девочку – Мария.

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25 июня. Благоприятный день, чтобы назвать мальчика Юлиан, Андрей, Арсений, Иван, Степан, а девочку – Анна, Мария.

26 июня. В этот день будет прекрасно назвать мальчика Андрей, Даниил, Дмитрий, Ян, а девочку – Анна, Антонина, Полина, Александра.

27 июня. Имена для мальчика – Александр, Георгий, Евгений, Ростислав. Имя для девочки можно взять любое.

28 июня. Мальчиковые имена – Никита, Касьян, Лазарь, Михаил, девчачье имя – выберите по собственному желанию.

29 июня. Назвать мальчика лучше – Константин, Тимофей, Михаил, Марк, а девочку – Мария, Анна.

30 июня. В последний день месяца мальчика можно назвать Кирилл, Максим, Никита, Антон, а девочку – Дина, Полина, Дарья.