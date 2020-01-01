Как назвать ребенка в январе: имена для мальчиков и девочек

Если в вашей семье в январе произошло или произойдет радостное событие, связанное с рождением ребенка, то важно уже выбрать имя для малыша. Ведь это имеет большое значение в судьбе человека, а потому необходимо назвать своего ребенка не только красиво, но и правильно.

Очень часто родители называют ребенка православным именем, исходя из даты рождения. Если вы не найдете понравившееся вам имя, то можно посмотреть именины на ближайшие даты, например, если ребенок родился 5 января, то еще посмотреть имена 4 или 6 января.

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Для мальчиков, рожденных в январе, подходят такие имена, как Артур, Евгений, Александр, Григорий, Виктор, Даниил, Иван, Владимир, Илья, Максим, Петр.

Удачными именами для девочек считаются: Анастасия, Татьяна, Александра, Ульяна, Анисья, Ирина, Любовь, Полина, Наталья, Людмила, Мария. В этих именах находят отклик все достоинства женщин, рожденных в первом месяце года.

Как назвать ребенка, если он родился в определенный день января

1 января. Лучшими для мальчиков считаются имена Илья, Григорий, Тимофей, а для девочек – Аглаида.

2 января. Ребенка стоит назвать такими именами: мальчика – Антон, Даниил, Иван, Игнатий; девочку можно назвать как угодно по собственному желанию.

3 января. Мальчику нужно дать имя Михаил, Никита, Петр, Сергей, Прокопий, Альфред, девочке – Ульяна.

4 января. Имена для мальчиков – Дмитрий Федор, для девочек – Анастасия, Богдана.

5 января. Мальчиков можно назвать Василий, Давид, Иван, Павел, а девочек – по собственному желанию.

6 января. Эта дата благоприятна, чтобы назвать мальчика Артем, Николай, Сергей или Иннокентий, а девочку – Евгения или Клавдия.

7 января. Лучше всего назвать мальчика Михаилом, а девочку – как вам нравится.

8 января. Имена для мальчиков – Дмитрий, Александр, Григорий, Константин, Давид, Иосиф, имена для девочек – Мария или Анфиса.



Вы всегда можете выбрать имя своему ребенку, которое вам больше всего нравится

9 января. Мальчиков лучше назвать Степан или Федор, а девочек – как вам хочется.

10 января. Имен для мальчиков этого дня много – Игнат, Александр, Аркадий, Петр, Семен, Ефим, для девочек – Антония, Агафия, Феофила, Домна.

11 января. Мальчиковые имена – Георгий, Иван, Марк, Вениамин, девчачьи – Анна, Наталья, Евдокия, Варвара.

12 января. Детей можно назвать так: мальчиков – Лев, Макар, девочек – Мария, Ирина.

13 января. Церковные имена для мальчиков – Петр, для девочек – Мелания, Мартина, Олимпиодора.

14 января. Имена для мальчиков – Александр, Богдан, Василий, Иван, Вячеслав, Григорий, Михаил, Николай, Петр, девочек называйте, как вам нравится.

15 января. Мальчиков стоит назвать Борис, Кузьма, Марк, Петр, Сергей, а девочку – Ульяна.

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16 января. Имена для мальчика – Георий или Павел, для девочки – Ирина.

17 января. Мальчиковые имена – Александр, Архип, Денис, Ефим, Карп, Макр, Степан, Николай, Тимофей, Яков, а девчачье имя в этот день – Зинаида.

18 января. Назвать мальчика можно Григорий, Иосиф, Лукьян, Роман, девочку – Полина, Евгения, Нонна.

19 января. Мальчика и девочку можно назвать так, как вам хочется.

20 января. Имена для мальчика – Василий, Иван, Галактион, Афанасий, а для девочки – Акулина.

21 января. Мальчишеские имена – Евгений, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Илья, Михаил, Юлиан, Омелян, а девчачье – Василиса.

22 января. Назвать мальчика можно Захар или Петр, а девочку – Антонина.

23 января. Имена для мальчика – Анатолий, Григорий, Макар, Павел, для девочек – Феозва.



Не нужно всегда слушать советов других

24 января. Мальчика лучше всего назвать Виталий, Владимир, Михаил, Николай, Степан, Федор, девочку – как душа желает.

25 января. Благоприятный день, чтобы назвать мальчика Илья, Макар или Петр, а девочку – Татьяна.

26 января. В этот день будет прекрасно назвать мальчика Яков, Максим, Петр или Афанасий, а девочку – Нина.

27 января. Имена для мальчика – Адам, Андрей, Вениамин, Давид, Илья, Иван, Павел, Сергей, Степан. Имена для девочек – Нина, Агния.

28 января. Мальчишеские имена – Гавриил, Иван, Макси, Павел, Вениамин, девчачье имя – Елена.

29 января. Назвать мальчика лучше – Максим или Петр, а девочку – Неонила.

30 января. Имена для мальчика – Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий, имена для девочек – Антонина.

31 января. В последний день месяца мальчика стоит назвать Дмитрий, Владимир, Николай, Кирилл, Максим, Омелян, а девочку – Оксана (Ксения), Мария.