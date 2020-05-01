Как назвать ребенка в мае: имена для мальчиков и девочек

Рожденные в мае дети обладают уникальными способностями и ярко выраженной индивидуальностью, которая отличает их от других. И важно выбрать для малышей особое имя. Поэтому, если в вашей семье в этом месяце произошло радостное событие, связанное с рождением ребенка – то прочитайте, какое имя ему следует дать.

Украинцы довольно часто выбирают для своего ребенка имя по православному календарю и дню, когда ребенок родился. Считается, что таким образом малыш получает защиту и покровительство ангела-хранителя.

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К тому же, имя может повлиять на характер ребенка, его темперамент и судьбу в целом. Поэтому обратите внимание на день, когда родился младенец. А если вы не найдете понравившееся вами имя, то можно посмотреть на ближайшие даты и выбрать из них.

Мальчикам, которые родились в апреле, подойдут следующие имена: Анатолий, Давид, Кирилл, Максим, Артем, Павел, Василий.

Девочкам, которые родились в апреле, подойдут следующие имена: Юлия, Екатерина, Александра, Мария, Елизавета или Ирина.

Как назвать ребенка, если он родился в мае

1 мая. Лучшими для мальчиков считаются имена Антон, Василий, Виктор, Иван, Кузьма, Михаил, а для девочек – Тамара или Елизавета.

2 мая. Ребенка следует назвать такими именами: мальчика – Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван; девочке можно дать любое имя по собственному желанию.

3 мая. Мальчику нужно дать одно из таких имен: Федор, Александр, Афанасий, Григорий, девочке – Мария или Анна.



Не забывайте, что вы всегда можете назвать ребенка, как хотите / Фото Pinterest

4 мая. Имена для мальчиков – Денис, Александр, Алексей, Николай, Яков, а для девочек – Полина, Анастасия.

5 мая. Мальчиков можно назвать Виталий, Гавриил, Назар, Федор, а девочек – как хотите.

6 мая. Эта дата благоприятная, чтобы назвать мальчика Анатолий, Артем, Валерий, Иван, Юрий, а девочку – Валерия, Александра

7 мая. Лучше назвать мальчика Алексей, Валентин, Леонид, Николай, а девочку – Снижана, Светлана.

8 мая. Имена для мальчиков – Сергей, Марк, Ярослав, имена для девочек – Ирина, Вероника, Мария.

9 мая. Мальчиков лучше назвать Василий, Иван, Николай, Петр, а девочек – Анна, Галина.

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10 мая. Имен для мальчиков в этот день много – Георгий, Иван, Николай, Павел, Сергей, Семен, для девочки – Анастасия.

11 мая. Мужские имена – Виталий, Кирилл, Максим, девчачьи – Анна, Марина.

12 мая. Детей можно назвать так: мальчиков – Арсений, Артем, Богдан, Иван, а девочек – Ангелина, Марта.

13 мая. Церковные имена для мальчиков – Максим, Никита, Михаил, для девочек – по собственному желанию.

14 мая. Имена для мальчиков – Борис, Давид, Марк, а девочек – Нина, Тамара.

15 мая. Мальчиков следует назвать Максим, Василий, Сергей, а девочку – Зоя, Татьяна.

16 мая. Имена для мальчика – Николай, Павел, Петр, Тимофей, для девочки – Мария.

17 мая. Мужские имена – Антон, Никита, Кирилл, Аркадий, а девичье имя в этот день – Полина, Татьяна, Мария.



Выбирайте малышу имя, которое вам нравится / Фото Pinterest

18 мая. Назвать мальчика можно Ян, Андрей, Игорь, девочку – Ирина, София, Ярослава.

19 мая. Мальчика можно назвать Василий, Денис, Иван, Михаил, девочку – как пожелаете.

20 мая. Имена для мальчика – Дмитрий, Федор, Александр, а для девочки – Екатерина, Инна.

21 мая. Мужские имена – Иван, Андрей, Арсений, а девичье – можете выбрать любое.

22 мая. Назвать мальчика можно Ираклий, Василий, Николай, а девочку – Кристина, Богдана.

23 мая. Имена для мальчика – Семен, Артем, Юрий, для девочек – Таисия, Мария.

24 мая. Мальчика лучше назвать Ростислав, Александр, Кирилл, Константин, а девочку – как вам хочется.

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25 мая. Благоприятный день, чтобы назвать мальчика Петр, Герман, Денис, Иван, девочку – Анна, Марта.

26 мая. В этот день будет прекрасно назвать мальчика Роберт, Александр, Василий, Георгий, Сергей, а девочку – Марианна, Ирина.

27 мая. Имена для мальчика – Марк, Александр, Иван, Тарас, Макар, Максим, Никита. Имя для девочки можно взять Александра.

28 мая. Мужские имена – Михаил, Дмитрий, женское имя – Анастасия.

29 мая. Назвать мальчика лучше – Александр, Аркадий, Николай, Петр, а девочку – Марина.

30 мая. В этот день мальчика можно назвать Андрей, Александр, Степан, девочку – Ева, Евдокия, Анна.

31 мая. В последний день месяца мальчика стоит назвать Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Лев, Макар, Павел, а девочку – Юлия, Александра, Изабелла, Клавдия, Кристина.