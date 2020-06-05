Основательница и руководительница бренда Indposhiv, который занимается пошивом классической мужской одежды, Катерина Возианова, поделилась своей историей успеха. Как девушка с работы маркетолога смогла стать бизнес-леди – читайте в материале.

Екатерина Возианова перед созданием собственного дела несколько лет работала в области маркетинга, поэтому она знала все тонкости ведения бизнеса, что очень помогло ей, пишет издание The Village.

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С пошивом одежды знакома благодаря отцу-дизайнеру

Отметим, что с пошивом одежды девушка была связана благодаря своему отцу Федору, который был дизайнером. Ведь она с детства видела его работы и понимала, что хотя это достаточно трудно и сложно, это интересно, и ей это очень нравилось.

Впоследствии у нее появилось желание создать свой бренд и заняться выпуском тех товаров, которые ей нравились больше всего. Поэтому Екатерина покинула компанию и разработала с папой небольшой бизнес-план.



Основательница бренда Катерина Возианова / Фото The Village

Начали они из набора персонала. И как только нашли необходимых людей, Екатерина взялась за создание логотипа. Однако между членами семьи начались некоторые разногласия, поэтому девушка решила заниматься делом сама.

Дело начали втроем: Екатерина, ее помощница и портной

Девушка вместе с помощницей изучила рынок легкой промышленности. Проанализировав все, они остановились на производстве мужских костюмов, ведь ими мало кто занимался в Украине. После формирования этой идеи сразу же приступили к ее выполнению.

"Конечно, я не могла начать бизнес, не имея представления, что такое портняжное дело. Поэтому я совершила рейд по Софийской площади – это место, где в Киеве продаются все наиболее известные бренды классических мужских костюмов, и посмотрела на цены, сервис, изделия на манекенах и тому подобное", – говорит Екатерина.

Отец одолжил для дочки одного из своих портных, впоследствии появились несколько клиентов, которые по достоинству оценили костюмы, поэтому бренд начал набирать популярность. "Это был 2009 год, разгар кризиса. Мы начинали бизнес с трех человек: я, моя помощница и универсальный портной, который был и раскройщиком, и закройщиком", – добавляет основательница бренда.

Ателье фирмы было расположено в центре Киева, в одной из снятых в аренду квартир. Но через некоторое время его перенесли в более подходящее помещение, площадь которого была значительно больше. Расширилось и количество сотрудников фирмы. Так, на создание одного костюма уходило около 80 часов работы, потому что все изготавливалось вручную.

Сложные ситуации в бизнесе

Однако бренд испытал и неприятности, когда Екатерина была готова сложить руки, но и из сложных ситуаций пытались выкручиваться.

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"Иногда мы сидели месяц без заказов, без производства. Собственно, в начале проблемы в основном возникали именно с производством, а не с заказами. Нас грабили, например. Казалось, что это конец", – уверяет девушка.

В этот период, по словам Екатерины Возиановой, ее спасала даже не "мечта", а люди, которые на нее рассчитывали. Именно тогда они убедились, что не сойдут с пути, который себе определили.

Предпринимательница также уверяет, что каждый человек, который открывает бизнес, должен быть ответственным в двух аспектах – по созданию высококачественного продукта и воспитанию квалифицированных работников.

Пошив одежды контролируют

Екатерина говорит, что качество их одежды контролируется очень строго. Все начинается с подбора подходящих ткани и фурнитуры. Ведь костюм должен не только красиво выглядеть, но и хорошо сидеть, не терять свою форму, быть комфортным для ношения, не причинять никаких неудобств.

После этого дизайнеры начинают работу над созданием эскизов для будущих моделей, а уже портные воплощают в реальность все замыслы. Потом костюмы несколько раз проверяют, чтобы убедиться в качестве.

Заказы из Лондона

В 2013 году их мастерскую посетил один из самых известных британских портных современности Ричард Андерсон, который подтвердил, что предлагаемые костюмы полностью соответствуют стандартам bespoke.

Уже со следующего года Indposhiv стал регулярно получать заказы из Лондона. "Мы нашли там агента, и с тех пор, как получили весной 2014 года первый заказ, начали ездить туда регулярно, чтобы делать примерки и сдавать заказы", – добавляет владелица мастерской.

Сегодня в фирменном каталоге можно найти более 20 тысяч тканевых образцов. Это дает возможность мужчинам подобрать ткань для пошива костюма на заказ. Средняя цена одного костюма составляет около 14 тысяч гривен. Каждая из моделей всегда получается очень индивидуальной, поэтому нельзя сказать, что все костюмы создаются строго в английском или итальянском стиле.

Екатерина также рассказала, что имеет планы изготавливать аксессуары. Ведь это то, что украшает костюм; они делают образ мужчины завершенным. К тому же, в Украине не хватает хороших мужских аксессуаров.