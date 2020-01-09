Интересная идея для родителей, как заставить ребенка вовремя ложиться спать

Для того, чтобы дети быстро и добровольно шли спать, им нужно рассказать, что это полезно и необходимо. К примеру, вы можете сказать следующее: "Дети, ваш мозг растет, когда вы спите, и тогда вы становитесь умнее".

Такую идею предложила журналистка и учительница Эстер Войчицка, передает издание Mind Body Green.

Важно! Когда ложиться спать, чтобы быть умнее

Почему это эффективно? По словам Войчицкой, родители привыкли заставлять детей идти спать, но это не всегда работает.

"Только после того, как дети поймут ценность сна и почувствуют определенную самостоятельность в этом процессе, они будут добровольно ложиться спать. Зато родители должны согласовать время, когда отправлять малыша в постель", – добавила она.

Эстер подчеркнула, что такие разговоры следует вести с детьми 4-5 лет. Отметим, что малышам в любом возрасте нужен полноценный сон, чтобы оставаться здоровыми и полными сил. А дети, которые не высыпаются, могут впоследствии иметь проблемы в школе или развиваться медленнее, чем сверстники.

Сколько часов должны спать дети в разном возрасте?

Новорожденные – 15-18 часов в сутки.

Дети до 1 года – 12-14 часов в сутки.

От 3 до 6 лет – 10-12 часов в сутки.

От 7 до 12 лет – 10-11 часов в сутки.

От 12 до 18 лет – 8-9 часов в сутки.

Интересно, но исследования показывают, что родители, которые воспитывают детей от младенцев до 18 лет, теряют в среднем 645 часов сна по сравнению с людьми без ребенка.