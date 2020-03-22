Интересные советы от психолога, которые помогут пережить карантин с детьми

Сады и школы закрыли из-за эпидемии коронавируса, а многих взрослых отправили по домам работать удаленно. И теперь детвора буквально "сидит на голове" у родителей. Чем же занять детей, пока нужно работать? И как сделать так, чтобы у взрослых не "съехала крыша" на карантине?

Секретами поделилась мама и психолог реалити-шоу на Новом канале Наталья Борисова.

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Совет 0 – "плохие" родители

Карантин карантином, но родителям нужно работать. Поэтому вы иногда можете достать планшет, смартфон, загрузить туда побольше игр и так занять детей. Конечно, такими методами лучше не злоупотреблять.

Совет 1 – прогулка для здоровья

Психолог рекомендует пойти гулять с родными.



Сходите на прогулку с детьми, но не контактируйте с другими / Фото Lenav.ru

"Но не просто пускайте детей во двор или в гости к сверстникам для "обмена вирусами", а именно гуляйте семьей. Хотя бы один часок проведите в парке или сквере. Главное условие – поменьше людей вокруг", – сказала Наталья Борисова.

Так прогулка позволит поставить "крышу" на место, ходьба поможет размять спину и ноги, а солнце, свежий воздух и движение укрепят иммунитет. Сейчас это важно. К тому же, на улице можно придумать гораздо больше семейных игр и развлечений.

Совет 2 – займитесь фигурой

По словам психолога, пока спортзалы "ушли" на карантин, устрой себе тренировку в домашних условиях. Это позволит укрепить здоровье, успокоить нервы, а также наполнит мозг дофамином, эндорфинами и другими полезными веществами.

Поэтому приседайте, отжимайтесь от пола, качайте пресс вместе с детьми. Для усиления возьмите малыша на руки, посадите на плечи и делайте упражнения с "грузом". Отличная тренировка – это бег с препятствиями по квартире. Можно устроить эстафету.



Тренируйтесь дома с детьми / Фото Pinterest

Совет 3 – релакс под музыку

Если после семейной тренировки вы останетесь в добром здравии, попробуйте следующий прием: включите музыку и расслабьтесь. Музыкальная терапия поможет вам не заметить, как дети балуются.

Совет 4 – арт-терапия

Кстати, рисовать можно вместе с детьми. При этом сочетайте разные виды терапии. Для этого заведите себе специальную тетрадь, и каждый день пишите хронику "Как мы провели карантин".

"В том же дневнике в конце записи можно нарисовать счастливые лица родителей, которые собирают гречневую крупу и игрушки на новом ковре", – шутит психолог.

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Совет 5 – спойте

Песни помогут на время отвлечься от карантина, курса валют, закрытия метро и развлекательных центров. Не обязательно устраивать выступления на балконах, как в Италии, но караоке в квартире перед детьми – неплохая идея.

Совет 6 – кинотерапия

Только не включайте фильмы о вирусах, болезнях, апокалипсисах. Лучше поставьте какую-то комедию или мультики с детьми. Приготовьте к фильму домашние сухарики или какао с печеньем и наслаждайтесь уютным вечером.

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