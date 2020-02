Интересные указания, которые помогут развить у детей привычку читать

5 февраля в мире отмечают Всемирный день чтения вслух. Знаете ли вы, почему это важно для ребенка? Главной причиной этого является то, что при чтении вслух ребенок учится важным элементам общей грамотности: наблюдению, чтению, письму, говорению и слушанию.

Согласно данным исследования Мельбурнского университета, чтение вслух маленьким детям родителями впоследствии влияет на их будущие результаты в школе, передает издание "Освитория".

Интересно! Как воспитать у ребенка любовь к чтению

Согласно исследованию за 2018 год, в Украине только 20% людей читают детям книги ежедневно или несколько раз в неделю, 4% – несколько раз или раз в год, а 14% – никогда.

Полезная инструкция, как сделать чтение вслух интересным для детей

Читать вслух – не страшно

Позвольте ребенку выбрать книгу самостоятельно. Вы можете составить список любимых книг вашего ребенка и начать с них. Но не стоит ограничиваться только художественными книгами. Выберите интересную статью из энциклопедии, которая может помочь вашему ребенку в учебе, или же читайте все, что попадется под руку, – газеты, журналы, рецепты. Это, в частности, поможет расширить словарный запас.

Не бойтесь книг-картинок. Отсутствие слов не делает книгу непригодной для чтения вслух. Психологи объясняют, что ребенок, послушав вас и увидев все подсказки в рисунках, может делать вид, что тоже читает, пересказывая услышанную историю.

Поэтому обращайте внимание малышей на детали иллюстраций и их описание, чтобы хорошо запомнить сюжетные элементы.



Читайте детям с раннего возраста / Фото Unsplash

Также не стесняйтесь использовать экспрессию и добавлять театральности своему чтению. Разыграйте роли, используя различные тембры голоса, эмоциональное наполнение и мимику для того, чтобы передать содержание истории, которую читаете, и наделяет персонажей разными голосами.

Вы можете озвучивать всякие возгласы ("А-а-а-а-а-а!") и звуки ("Щелк!" или "Бум!"), ведь такие детали сделают текст легче для воображения. И не забывайте о паузах.

Также стоит перечитывать книги, если ребенок этого хочет. По словам специалистов, многократное чтение одной книги очень помогает в развитии языковых навыков и существенно улучшает осмысление практики чтения.

К теме! Как выглядит мозг ребенка во время чтения книги и игры на планшете: фото

Нет возрастных ограничений

Читайте и старшим детям тоже. Забудьте о предубеждениях относительно возраста (слишком маленький или взрослый для чтения вслух). Согласно исследованиям, чтение вслух детям от 0 лет помогает в будущей подготовке к самостоятельному чтению и увеличивает потенциал к усвоению словарного запаса. В возрасте 4-5 лет – увеличивает уровень читательских и когнитивных навыков в дальнейшей жизни.

Работа с текстом

Объясняйте ребенку новые слова. Ведь расширение словарного запаса является важным элементом чтения детям вслух, поэтому не жалейте времени для исследовательских пауз и разъяснения слов. На всякий случай, имейте при себе лист бумаги и фломастеры, ведь иногда некоторые слова лучше нарисовать и таким образом визуально закрепить незнакомое слово.





Учите с ребенком новые слова / Фото Unsplash

Кроме того, ставьте уточняющие вопросы к тексту. Спрашивайте у малышей во время чтения, чтобы услышать их мнение о конкретном действии или выборе персонажей. Продолжите разговор и после завершения, чтобы узнать общие впечатления и эмоции от прочитанного.

Здесь вам поможет стандартная схема 5Wh для анализа текста: who? – кто был в тексте; what? – что с ними случилось; when? – когда происходили события; where? – где проходили события; why? – почему вы прочитали этот текст.

Что известно о Всемирном дне чтения вслух?Впервые проводить такой день предложила организация LitWorld 10 лет назад. Главной целью организаторы называют получение общего удовольствия от чтения и сопереживания историям, а также популяризацию навыков грамотности. С тех пор это переросло в масштабное движение, которое объединяет читателей, писателей и слушателей по всему миру.



Например, в прошлом году организации удалось привлечь к чтению вслух звезд-амбасадоров и более миллиона участников. Поэтому, нынешний Всемирный день чтения вслух – хорошая возможность приобщиться для больших и маленьких украинских читателей.