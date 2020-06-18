Бренд Interiomania создает домашний текстиль и предметы для дома. Основательница Анна Бабинчук раньше работала в корпоративном секторе, но после рождения ребенка решила открыть собственное дело.

Основательница бренда Interiomania рассказала в интервью изданию WoMo о том, как перешла из корпоративного сектора в частные предприниматели и создала бизнес в креативной отрасли.

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Как Анна решила стали предпринимателем

Женщина рассказала, что она имеет степень магистра социологии, поэтому после окончания обучения в Киево-Могилянской Академии она долгое время работала в разных направлениях корпоративных коммуникаций. Ее карьера развивалась очень хорошо, но мысль о такой работе до пенсии особо не радовала ее.

"Скорее всего, это было связано с особенностями моего характера: больше всего в жизни я ценю свободу и возможность делать вещи, которые считаю нужными. И в этом смысле бизнес, которым я занимаюсь сейчас – онлайн-бренд текстиля для дома Interiomania – позволяет мне реализовывать свои профессиональные амбиции", – добавляет она.

Так, в 2010 году, когда ее старшей дочери исполнился год, Анна искала возможность выйти из декрета на работу с гибким графиком, или же хотя бы неполной занятости. Но это было тяжело, поэтому она решила, что если нет такой вакансии, которая бы ее устраивала, то это нужно создать самостоятельно.

"Так я начала работать на себя: сначала занималась разнообразными проектами в сфере коммуникаций, затем вела проекты по веб-разработке и шаг за шагом "добралась" к собственному делу", – говорит Бабинчук.

Что известно о бренде Interiomania

Interiomania изготавливает предметы декора для дома, а также текстиль: постельное белье, одеяла, подушки из натуральных тканей, часто для этого используется лен. А коллекция пледов и пашмин выполнена в скандинавском стиле из камвольной пряжи.

Дизайнеры Interiomania каждый сезон следят за мировыми трендами в текстиле и делают вещи в ограниченном количестве. При производстве пледов бренд использует высококачественную пряжу, которая позволяет им хорошо держать форму и делает очень приятными на ощупь.

Советы относительно собственного бизнеса

"Стоит помнить, что для того, чтобы "съесть слона", нужно его разрезать на маленькие кусочки, а дальше "употреблять" кусочек за кусочком", – говорит Анна. То есть делать даже большое дело нужно, начиная с маленьких.

Ведь старт собственного бизнеса – это начало бесконечного процесса обучения на собственных ошибках. Предпринимательство – это марафон, но важно иногда останавливаться, чтобы отпраздновать свои победы, даже очень маленькие.

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Как решиться на создание собственного бизнеса? По словам Анны, если человек выбирает работу в креативной отрасли, чтобы стать успешным, ему нужно осознать две важные вещи.

Во-первых, креативная сфера требует широкого кругозора, который необходимо постоянно развивать.

Во-вторых, создание креативного продукта – это не стечение случайностей, это структурированный процесс.

К тому же, творчество требует вдохновения, но поиск вдохновения – это также процесс, который нужно уметь организовать.