В 2017 году киевлянин Виталий Гончаров запустил интернет-магазин рюкзаков и сумок Sion Lux. Почему он решил открыть собственное дело, начал строить бизнес на маркетплейсе и как находил поставщиков – читайте в материале.

Как возникла идея запустить бизнес

Виталий вырос в не очень приветливом районе Киева – на Борщаговке, и в 15 лет попал не в лучшую компанию, передает издание EVO.business. Однако однажды понял, что не готов так жить дальше и решил освоить какую-нибудь профессию.

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"Брат предложил работу в строительной фирме. Сначала я не мог справиться даже со смесителем, но быстро приловчился. Через три года у меня была уже своя команда – занимались ремонтом квартир", – рассказал Гончаров.

Однако в 2014 году количество заказов уменьшилось и работы становилось все меньше. Поэтому Виталий решил открыть интернет-магазин для жены – хотел запустить его и отдать под ее руководство.

Но у него не возникало идеи, что именно продавать. И в этот момент его дочь попросила заказать рюкзак на AliExpress (всего у Виталия четверо детей). Мужчина заказал его всего за 200 гривен.

Виталий Гончаров с семьей / Фото с его фейсбук-страницы

Позже дочь захотела другой рюкзак. Поэтому первый продал на OLX за те же 200 гривен и понял, что это хороший канал сбыта. И несколько лет использовал только его: продавал рюкзаки, сумки и автомобильные аксессуары.

Так, Виталий Гончаров начал закупать товары на AliExpress, дочери позировали с рюкзаками и сумками для фотографий, и продавал их.

О развитии магазина и поиске поставщиков

Со временем Виталий узнал, что маркетплейс – это промышленный завод, а не площадка в интернете, поэтому он обратился за помощью к менеджерам Prom.ua. Они объяснили принцип работы сайта и предложили превратить свое дело в нечто большее, чем просто бизнес-аккаунт на OLX.

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"Я начинал с товарищем. Я взял на себя организацию и вложения, он – наполнение. Но через полгода мы расстались, потому что партнер не был заинтересован", – рассказал Виталий.

По словам мужчины, первые несколько месяцев продаж было мало. Для сравнения: OLX с 10 – 20 заказов в день, Prom.ua – до 5.

Однако Виталий заметил разницу в аудиториях. "На OLX спрашивают по несколько раз, даже если информация есть в описании. На Prom.ua нет лишних переписок: поступил заказ, созвонился, уточнил детали, отправил", – добавил предприниматель.

Позже Виталий решил пойти на курсы по СЕО-продвижению и тогда все стало на свои места. Он понял, что нужно делать.

Как находит поставщиков? Виталий Гончаров признался, что находит на AliExpress, начинает с небольших партий, чтобы проверить, что его не кинут, а тогда постепенно наращивает обороты. Все вопросы обычно решаются легко: возвращают деньги или меняют товар.

Как удалось собрать тысячи отзывы

Предприниматель рассказал, что за первые полгода отзывов почти не было, потому что его напарник этим не занимался. Поэтому Виталий сейчас сам поощряет покупателей, добавляя небольшие подарки, и настоятельно просит использовать обратную связь.

Сейчас на сайте около двух тысяч отзывов и лишь несколько из них негативные.

Был случай, когда я отправил рюкзак, но с товаром оказалось что-то не так. Клиент позвонил, пожаловался, я предложил бесплатно заменить на более дорогую модель. Проблему уладили, но человек все равно написал негативный отзыв,

– говорит Виталий.

Как изменилась жизнь после запуска магазина

Мужчина признается, что раньше он был непоседой, а сейчас стал похож на IТ-специалиста, который не расстается с компьютером. Но ему так нравится больше, ведь теперь он больше времени проводит рядом с семьей и сам себе руководитель.

"Практически все время уделяю магазину, но в любой момент могу отдохнуть, переключиться на что-то другое. В будущем планирую масштабировать магазин до такого уровня, чтобы полностью отказаться от строительного бизнеса", – заключает Виталий Гончаров.