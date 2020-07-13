Часто люди, когда видят, что мама или папа что-то пишет в телефоне во время прогулки с ребенком, сразу начинают критиковать и говорят, что они не занимаются ребенком. Однако, как показало новое исследование, использование смартфонов не делает людей плохими родителями.

Исследование, опубликованное в "Журнале детской психологии и психиатрии", доказало, что не стоит связывать пользование телефоном с плохим воспитанием детей. Ведь в некоторых случаях это может быть связано с более теплыми и тесными отношениями между родителями и детьми.

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Все зависит от того, как родители используют свои смартфоны.

Исследователи проанализировали опрос почти четырех тысяч родителей, спрашивая о том, как часто они использовали свои смартфоны и для чего, во время общения с детьми. Оказалось, что связь между использованием смартфона и отношениями между родителями и детьми является относительно слабой и довольно смешанной.

Так, если мама или папа были склонны все внимание обращать на телефон и проводили меньше времени со своими детьми, то это, конечно, вредит отношениям между родителями и детьми.



Папа не обращает внимания на ребенка из-за телефона / Фото raisevegan

Но когда родители пользовались своими телефонами, не мешая семье, то есть они просматривали почту или телефон, при этом занимались детьми и реагировали на малышей, то в этом не было никаких негативных последствий.

"Для родителей смартфон является важной связью с внешним миром для поддержки, информации или общения с другими людьми в подобных ситуациях", – объясняет доктор философии Линетт Вернон.

По ее словам, в разных обстоятельствах смартфоны играют разную роль в семейной жизни, включая оказание социальной поддержки и информации, а также выполнение рабочих и цифровых поручений. Поэтому, пока телефоны не сильно влияют на семейное время, они приводят к позитивному или нейтральному воспитанию детей.

Ведь для многих людей телефоны являются важной частью их социальной жизни и поэтому так они взаимодействуют с миром, особенно в условиях пандемии. Это не обязательно плохо, и для родителей это может быть жизненно важным способом оставаться на связи с близкими.

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Поэтому ученые доказали, что отец, использующий свой смартфон, не обязательно является "оторванным" от своих детей. "В общем, мы нашли мало доказательств прямого влияния использования телефона на воспитание детей", – заключают исследователи.

И хотя есть много причин, по которым чрезмерное использование соцсетей может быть вредным для взрослых, а чрезмерное время в смартфоне может быть вредным для детей. Но если создать теплые любящие отношения между отцом и ребенком, то смартфоны не обязательно будут им мешать.