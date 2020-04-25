Исследования показали существенные преимущества в воспитании детей одинокими матерями: детали

Ранее оставаться одинокой женщиной считалось странным и постыдным. Однако в современном мире все больше женщин решают стать одинокими мамами. К тому же, исследования подтверждают, что воспитание детей одинокими матери имеет больше преимуществ, чем воспитание детей в полной семье.

Опросы американского исследовательского центра Pew показали, что общественность все меньше убеждена, что брак и семья является самым высоким приоритетом для общества, пишет Yourtango.

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Напротив, более половины американцев считают, что женитьба и рождение детей не слишком важны для взрослых людей. К тому же, женщины стали чаще становиться одинокими матерями (обычно с помощью донорства спермы).



Воспитание ребенка одинокой женщиной / Фото Sovetclub

Так, одинокие старшие женщины за последние годы были единственной демографической группой, где одинокое материнство возросло. Рождение детей увеличилось на 48% незамужними женщинами в возрасте от 35 до 39 лет, и на 29% – женщинами в возрасте от 40 до 44 лет.

Сейчас женщины часто принимают решение стать мамами, несмотря на отсутствие преданного партнера. Общество поддерживает эту идею больше, чем в предыдущие годы. К тому же, есть несколько удивительных преимуществ рождения детей возрастными женщинами, независимо от того, являются ли они одинокими или нет.

Преимущества в рождении детей старше женщинами

Многие исследования подтверждают преимущества старшего материнства. В частности, одно исследование показало, что у детей возрастных матерей возникало меньше поведенческих, социальных и эмоциональных проблем, чем у детей младших матерей. Другие исследования показали, что возрастные матери жили дольше и у них были более умные дети.

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А исследование, которое сравнивало жизни детей, вырастающих в доме с одинокой матерью и детей из семей с двумя родителями, не выявило различий в отношениях родителей и ребенка или развитии малышей.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что одинокие взрослые люди становятся более здоровыми. Ведь женщины, которые вышли замуж, набирали больше веса и употребляли больше алкоголя, чем те, кто остался одиноким.