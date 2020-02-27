Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок

Вскоре прекрасная часть человечества (и не только) будет отмечать праздник весны и красоты. В нашем материале мы не будем поднимать извечные темы стоит ли праздновать 8 марта, а взамен расскажем историю предпринимателя, который активно развивает свой цветочный бизнес, и об инструментах, которые ему в этом помогают.

Подарок с историей

С 2007 года компания City Flowers, которой сейчас руководит Дан-Крстиан Николь, создает уникальные букеты и цветочные композиции для всех любителей искусства и красоты. Благодаря дизайнеру с многолетним опытом работы, компания решила превратить каждый заказв уникальный сюрприз для человека, который получает подарок.

Интернет-магазин является естественным дополнением к офлайн-магазину, открывая новый сегмент клиентов, но также полностью охватывая тех, кто уже является клиентами. Даже интернет-магазин требует много печати, поэтому компания решила искать более выгодное решение печати, но с возможностью творческого подхода.

Кроме цветочного сегмента, бренд быстро рос и расширил сферу деятельности. Сейчас персонализированные подарки и цветочные композиции всех категорий продают для частных, корпоративных и индивидуальных мероприятий для семей и конкретных запросов.

В контексте многих ограничений любой бизнес может подвергаться постоянным изменениям. Необходимо учитывать количество брендов, предлагающих подобные услуги, возможности продажи, продукцию и расходы, стоящие за ними, а также потребительские предпочтения.

City Flowers определила эти элементы ключевыми моментами в плане постоянного развития. Все эти факторы сходятся в оперативных изменениях со средне– и долгосрочным влиянием: интеграция нового решения для печати во внутренний поток, чтобы эффективно охватывать административные действия, а также настройки конечной продукции.

С самого начала Даниэль понимал, что процесс анализа, фильтрации и отбора решений является важнейшим шагом. Одновременно с этим перспективным моментом они создали определенный список потребностей для своего бизнеса, чтобы они могли приобрести необходимое долгосрочное оборудование.

Процесс анализа был непростым, поскольку предложение относительно оборудования для персонализации очень исчерпывающее. Фактор принятия решений, в нашем случае, был представлен в первой форме благодаря поддержке экспертов Canon. Мы сформулировали краткое описание наших конкретных потребностей, и эксперты компании Canon прислали нам ряд оборудования, а также персональный анализ. Вот почему предложение было идеальным. За короткое время я сделал выбор,

– подчеркнул Даниэль Николь.

Универсальные решения для бизнеса

Чтобы покрыть все их потребности и избежать необходимости аутсорсинга печатных услуг, они выбрали два принтера, которые способны удовлетворить растущий спрос.

Canon PIXMA G6040 был интегрирован в ландшафт их бизнеса. Они начали поощрять своих клиентов делать подарки.

С точки зрения управления бизнесом, компания City Flowers столкнулась с накоплением задач: десятки онлайн-заказов, дорожных поручений, административных отчетов и всех документов, поддерживающих внутреннюю среду и сам бизнес. Оборудование, которое помогло облегчить нагрузку – Canon i-Sensys MF 746Cx.

Дистанционное подключение нам очень помогло. Сейчас мы производительнее, задания на печать направляем непосредственно в ателье или на производство,

– сказал Даниэль.

С двумя принтерами им удалось достичь профессиональных результатов, высокой эффективности и низкой стоимости.

Почему, если принтер, то Canon

Что касается функциональности, то ассортимент PIXMA G предлагал универсальность для всего процесса с помощью чернильных емкостей. Производительность обеспечивалась оборудованием i-Sensys.

Подчеркнем, принтеры Canon PIXMA G6040 пользуются популярностью не только среди иностранных бизнесменов. В одном из наших предыдущих материалов мы уже рассказывали историю успеха дизайнера из Украины.

Принтеры PIXMA G6040 оборудованы СНПЧ, что также избавляет от необходимости заморачиваться с картриджами и их заменой. Пополнение резервуаров с краской происходит легко и быстро.

Благодаря технологии термоструйной печати все напечатанные материалы выходят насыщенными и качественными, что изрядно важно, когда вы работаете с визуальным контентом.

У всех принтеров Canon значительный запас краски "из коробки", а у всех деталей большой срок службы. К тому же размеры принтеров позволяют его разместить даже в маленьком офисе или просто у себя дома.

Итак, в конце концов, я пришел к выводу, что решение Canon – это идеальное соответствие между выявленными вызовами и потребностями City Flowers,

– рассказал Даниэль.

Инструменты Canon, помогающие вести бизнес

Сейчас у цветоводов по всему миру стоит главная задача: предлагать концепции, побуждающие людей к красивым идеям.

Рост бизнеса в течение следующих 5 лет требует больших инвестиций в интернет-магазин, в пространство, в котором люди теперь смогут выбирать желаемые им элементы персонализации. В этот момент они покрывают все специальные запросы от офлайн-магазина с помощью Canon Print Apps.

И не забывайте, где заканчивается фантазия клиентов, начинается реальность вашего бизнеса! Найдите собственное решение, чтобы предложить нужный продукт,

– подытожил Даниэль.