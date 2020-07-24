Небывалый резонанс в обществе полвека назад вызвала история любви первого президента Ботсваны сэра Серетсе Кхамы и англичанки Рут Уильямс. Как пара, несмотря на препятствия, продолжала любить друг друга – читайте в материале.

Как пишет издание Daily Mail, Серетсе Кхама происходил из рода вождей Бамангвато и проходил обучение в ЮАР и Великобритании, где и встретил свою будущую жену.

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Пара познакомилась еще в 1947 году на танцах Лондонского миссионерского общества, куда Рут Уильямс привела ее сестра Мюриэл. Будущий президент Ботсаны сразу заинтересовался девушкой, поэтому подошел и пригласил ее на танец. Так и начался их роман.



Президент Ботсваны Серетсе Кхама и англичанка Рут Уильямс / Фото Daily Mail

Их отношения развивались достаточно быстро, влюбленные даже решили пожениться. Однако ни Серетсе, ни Рут не получили поддержки от своих семей. А дядя парня был категорически против, так как считал, что Серетсе должен закончить образование, вернуться на родину и жениться только на женщине, которую ему выберет семья.

В то же время отец Рут также сразу был против их брака. Он сказал дочери, что она не сможет выйти замуж за темнокожего.

Однако впоследствии на них начали давить не только родственники, но и правительство Великобритании и Южной Африки. Ведь страны не хотели усложнять отношения. Южная Африка объяснила Великобритании, если на их территории будет заключен брак между белой женщиной и африканцем, то это будет означать конституционный кризис.

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Общество запрещало священникам женить молодых, так Серетсе и Рут решили пожениться тайно и отправились в Африку. Но это не решило все проблемы. Дядя Серетсе сделал все, чтобы его племя отказались признать Рут королевой и сам брак действительным.

Впоследствии Серетсе пригласили в Лондон, где заставляли отказаться от уже беременной жены и от своих прав как будущего главы племени. В результате, мужчина отказался от трона, вернулся в Африку и после первых демократических выборов был избран первым президентом страны, которая впоследствии стала Ботсваной.



Серетсе Кхама и Рут Уильямс с детьми / Фото Daily Mail

Известно, что у Серетсе Кхамы и Рут Уильямс родилось четверо детей – одна дочь и трое сыновей. С 2008 года старший сын Ян Кхама является президентом Ботсваны.

Поэтому, их история вызвала восхищение у многих и о знаменитой паре даже начали писать романы и сняли фильм "Соединенное королевство" с Розамунд Пайк и Дэвидом Ойелоуо в главных ролях.



Кадр из фильма "Соединенное королевство" об истории пары / Фото Daily Mail