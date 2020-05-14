История успеха молодого бизнесмена, который в 8 лет заработал первый миллион

Канадец Райан Росс уже в 8 лет заработал свой первый миллион с помощью собственного бизнеса, который начал еще раньше. Так, в три года самый молодой миллионер занялся куриным бизнесом.

На хозяйственном дворе мальчик завел куриную ферму. Сначала у него было лишь около 60 кур. Ценовая политика была такая: за дюжину куриных яиц юный бизнесмен просил 3 доллара. В среднем доход фермы за день достигал 15-20 долларов, пишет издание Businessideas.

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Следующая его бизнес-идея была такая – стричь газоны соседям за 25 долларов за час. Но поскольку управляться с газонокосилкой маленьким деткам опасно и практически нереально, он придумал бизнес-план.

Райан нанял человека, который за него это делал за 20 долларов в час, а потому 5 долларов мальчик оставлял себе. Похожий вариант схемы заработка выходил и с поливом газонов. Только здесь выручка была 50 на 50 (организатору и исполнителю) – он получал 200 долларов, а наемному работнику отдавал лишь 100 долларов.



Райан Росс – молодой миллионер / Фото Newbusiness

Однако прирожденный бизнесмен Райан Росс пошел дальше – он стал успешно инвестировать все свои свободные финансовые средства в недвижимость. Да, он хотел, чтобы деньги работали на него. Таким образом, юный канадец стал владельцем 6 известных зданий, расположенных в Онтарио и Британской Колумбии.

В одном из последних интервью мальчик сказал, что мать когда-то дала ему очень правильный совет: из всех заработанных денег 80% нужно вкладывать в развитие бизнеса, 10% – на благотворительность, и лишь 10% следует потратить на себя. "Это действительно работает", – говорит молодой предприниматель.

Так, Райан уже имеет четыре компании и миллион чистой прибыли. Это результат успешных бизнес-идей, воплощенных в реальность. Поэтому, развивайте собственного ребенка и вкладывайте в него деньги. Это все, что могут сделать родители для своего чада. В каждой личности есть скрытые возможности и способности, которые просто необходимо вовремя разглядеть и развивать.