В Украине издавна гончарное ремесло было распространено почти во всех регионах. И по сей день традиции славных гончаров продолжают их современники. Так, в городе Городенка на Ивано-Франковщине целая семья уже 10 лет создает собственноручно невероятную красоту. Покутская керамика уже стала успешным брендом, а их изделия продаются далеко за пределами Украины.

Как выяснили журналисты 24 канала, все началось с того, что после окончания школы Антон Микитюк поехал в Косов, чтобы выбрать будущую профессию. Когда он попал в гончарную мастерскую, то сразу понял, что это дело его жизни. В его голове с первого дня зародилась мечта – возродить на Городенковщине традиции гончарства, чтобы вся Украина узнавала и говорила, что это – Покутская керамика.

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Деньги для старта Антон поехал зарабатывать в Англию. Все средства начал вкладывать в дело. Сначала они с папой построили печь, переделали гараж под мастерскую, собрали гончарный круг. Впоследствии к делу TapLap Ceramics присоединилась вся семья.

Антон Микитюк / Фото "Мир возможностей МХП"

Брат Богдан взял на себя всю работу по производственному обеспечению мастерской, его жена Мария – финансовые дела и интернет-магазин. Сейчас на компанию работает более 30 человек.

Соучредитель Покутской керамики Богдан Микитюк в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал, что, как правило, изготовление одного керамического изделия занимает от 10 до 14 дней. Однако при наличии современных технологий можно сделать и за 2 дня, если клиент очень хочет и готов платить соответствующие средства.

Покутская керамика / Фото фейсбук-страница мастерской

Нужен ли особый уход за посудой

Мастер рассказал, что в основном их изделия ручной работы не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. "Ведь там используется достаточно "агрессивная" химия, которая частично попадает в поры изделия, и затем непосредственно в пищу", – объяснил Богдан Микитюк.

Однако есть посуда, полностью обработанная специальной глазурью, или другое название – поливальная. Следовательно, именно ее можно мыть в посудомоечной машине.

Чашки, покрытые специальной глазурью / Фото фейсбук-страница мастерской

Из каких материалов изготавливают Покутскую керамику

Все изделия изготавливаются из Славянской глины, ведь она считается лучшей. Ежемесячно в Городенку привозят около трех тонн глины с Востока. Ее доставляют с сопутствующими грузами из Славянска. Один килограмм вместе с доставкой стоит 6 гривен.

Богдан Микитюк отметил, что сначала мастера начинали изготавливать изделия из Коломийской глины. Но себестоимость была та же, однако качество отличалось.

Есть огромный завод "Керамические массы Донбасса", который не только продает эту глину в Украине, но и за ее пределами. Там есть огромные залежи глины разных цветов,

– рассказал соучредитель Покутской керамики.

Смотрите видео: комментарий Богдана Микитюка об уникальной мастерской на Ивано-Франковщине

Часть заработков в TapLap Ceramics отдают на благотворительность. В частности, в Городенке работает детский сад по вальдорфской системе образования. Учредители Покутской керамики обеспечивают посудой этот садик.

Кроме этого, в городе есть вальдорфская школа куда тоже они отдают свои изделия.

Невероятные изделия из мастерской Покутской керамики TapLap Ceramics / Фото фейсбук-страница бренда