Двое заключенных в Италии сбежали из тюрьмы, потому что выяснили, что в их семьях проблемы – сыновья попали в плохую компанию и начали употреблять наркотики.

Однако интересно то, что заключенные пообещали вернуться через две недели, пишет издание The Times.

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Так, 40-летний Давад Зуканович и 46-летний Лил Ахметович сбежали из римской тюрьмы Ребиббия, где должны отбывать срок за мошенничество еще 9 лет.

Как заключенным удалось сбежать? Мужчины каким-то образом вышли из своей камеры, спустились с пожарного рукава и болторезом перерезали проволоку в заборе.

Они даже оставили в своей камере записку, в ней они объяснили, что вернутся через две недели, когда решат домашние проблемы.

Они также написали, что их сыновья попали в плохую компанию, а из-за этого ввязались в аферу, связанную с наркотиками, которая "пошла не по плану". Известно, что матери своим детям помочь не смогли бы, ведь тоже отбывают тюремные сроки.