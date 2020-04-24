Из-за карантина мужчина наблюдал за родами жены через видеозвонок в Zoom: фото
Из-за угрозы распространения коронавируса американка Стефани Гандельман вынуждена была рожать ребенка в больнице наедине. Муж Марти поддерживал ее через видеозвонок в Zoom.
Впервые папа смог увидеть лично своего сына Джейка только через две недели, когда жена вернулась из больницы, пишет The Sun.
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Пара долго ждала момента рождения малыша, пережив четыре попытки искусственного оплодотворения и три выкидыша. Поэтому нервно переживала период карантина из-за пандемии COVID-19.
Стефани начала карантин за две недели до установленной даты родов, полностью изолировавшись от родных.
Стефани с сыном после родов / Фото The Sun
За четыре дня до родов супруги получили электронное письмо от своего врача, в котором объяснялось, что мужчине запрещено присутствовать на родах или видеться с женой после рождения ребенка две недели.
Чтобы мой ребенок был в безопасности – это все, о чем я могла думать все это время. Конечно, меня расстроило, что мужа не было на родах, но это не конец света,
– сказала женщина.
Стефани начала рожать 27 марта, а Марти наблюдал за родами с экрана ноутбука. И хотя были определенные сложности, ребенок родился здоровым. Подержать сына на руках папа смог только через две недели, когда приехал забрать их с мамой домой.
Марти увидел сына только через две недели / Фото The Sun
"Нас дома сейчас только трое, и у нас еще не было посетителей из-за коронавируса", – рассказал Марти. Поэтому пока пара не смогла познакомить сына с дедушкой и бабушкой.