Из-за карантина мужчина с плакатом стоял перед окнами жены в доме престарелых: милое фото
Мужчина пришел в дом престарелых, чтобы отпраздновать 67-ю годовщину брака с женой, но не смог войти внутрь из-за карантина в связи с коронавирусом Covid-2019. Поэтому он с воздушными шариками и плакатом стоял перед окнами дома, чтобы поздравить возлюбленную.
Ранее губернатор штата Коннектикут ввел запрет на 30 дней из-за коронавируса и его влияния на пожилых людей, пишет NBC NY.
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Поэтому Боб не смог зайти в дом престарелых и побыть со своей женой Нэнси, но он не позволил болезни помешать ему отпраздновать годовщину.
90-летний Боб принес табличку к дому престарелых, где было написано: "Я тебя любил 67 лет и до сих пор люблю. С юбилеем". Он держал ее перед окном своей жены, чтобы она могла видеть это и тоже отметить их юбилей.
Нэнси в ответ на сладкий жест своего мужа помахала рукой и "отправила" воздушный поцелуй любимому.
"Мне становится плохо, потому что я хочу, чтобы она была со мной, но я знаю, что это не может произойти", – сказал Боб.
Это первая годовщина, когда Боб и Нэнси были не вместе. Отметим, что перед запретом они ежедневно виделись в доме престарелых.
Боб и Нэнси / Фото NBCNewYork
Дочь Боба и Нэнси Лаура сказала, что многому научилась от родителей. "Это был просто пример для нас. Они всегда были для нас вдохновителями", – ответила Лаура.