Из-за карантина внучка показывала дедушке обручальное кольцо через окно: милые фото

Внучка удивила своего дедушку радостной новостью – она наконец обручилась. Но из-за карантина и запрета посещать родных девушке пришлось показывать кольцо через окно престарелого дома.

Однако, по словам администратора заведения, дедушка Шелтон был в восторге, потому что очень любит свою внучку Карли Бойд.

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Ранее Карли десятки раз посещала своего дедушку Шелтона в доме престарелых, но в понедельник, 16 марта, его закрыли на карантин и запретили даже родным посещать дедушек и бабушек.

Девушка приехала к своему 87-летнему дедушке, чтобы рассказать замечательную новость. На выходных у озера Ваккама в штате Северная Каролина ей сделали предложение.





"Карли и ее дедушка очень близки и имеют особую связь. Она все время приходит к нему и хочет с ним видеться", – рассказал администратор заведения.

Карли Бойд решила прийти к окну дедушки. Тем временем несколько сотрудников дома престарелых зашли в комнату Шелтона, чтобы сообщить ему о сюрпризе.

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"Он просто лежал на кровати и ел мороженое, когда мы сказали, что у нас для него сюрприз. Я поднял занавески, Карли подошла к окну и подняла руку вверх, указывая пальцем на кольцо", – добавил администратор.

Шелтон минуту молчал и пытался понять, что происходит. Но он был в восторге.

Она показала, что обручилась, а дедушка ответил, чтобы она зашла к нему. Однако Карли заверила, что не может из-за карантина в связи с коронавирусом. Тогда он поднялся, приставил руку к окну, и Карли сделала то же самое.

Впоследствии девушка начала плакать и сказала, что очень любит дедушку и он дрожащим голосом ответил, что тоже любит. Карли пообещала устроить свадьбу через год, когда все успокоится и обязательно пригласит деда.