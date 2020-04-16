Из-за карантина женщина не видела своего сына почти два месяца: эмоциональное видео встречи

Журналистка Дженис Фрейен была вынуждена 49 дней провести в разлуке со своим шестилетним сыном из-за карантина. Они получили много стресса за это время, но их трогательное воссоединение, которое зафиксировано на видео, заставляет людей улыбаться или даже плакать от эмоций.

Канадская корреспондентка канала NBS Дженис Макки Фрейер, которая живет в Пекине, неделями ездила по странам, в которых бушует эпидемия коронавируса, а вернувшись домой, провела в самоизоляции необходимые 14 дней. И все это время она не виделась со своим ребенком.

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Когда она наконец смогла вернуться домой, ее мужу и сыну пришлось ждать еще 14 дней, чтобы избежать риска заразиться COVID-2019, которым теоретически могла заразиться женщина.

И наконец когда эти две недели прошли, Дженис наконец смогла увидеться с сыном. Видео их встречи зафиксировал отец ребенка, а мама позже поделилась им в твиттере. На кадрах заметно, как мальчик аж подскакивает от нетерпения, стоя у ворот, и зовет мать.

"Мама, мама, скорее", – говорит он. Как только женщина выходит за ворота, мальчик бросается к ней в объятия и не отпускает до самого конца ролика.

Смотрите трогательное видео, как мама встречается с сыном после долгой разлуки:

With work travel, restrictions and quarantine in #China, our family was apart for 49 days. And yes, every one of them was hard — the worry, the decisions, the failed plans, isolation. Our little guy has been brave and resilient... and this was easily the best. hug. ever. @NBCNews pic.twitter.com/UhxqYvFSl7 — Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) April 1, 2020

"Из-за рабочих путешествий, ограничений и карантина в Китае наша семья была разлучена в течение 49 дней. Да, всем было трудно – переживания, решения, разрушение планов, изоляция. Наш маленький парень держался храбро и мужественно. И это точно были лучшие объятия в жизни", – написала журналистка под видео.