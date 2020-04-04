Из-за пандемии коронавируса пары вынуждены отложить свою свадьбу, как это сделать без стресса

Поскольку пандемия коронавируса продолжает распространяться по Украине и всему миру, много событий и мероприятий, в том числе и свадьбы, были отменены или отложены, чтобы избежать распространения заболевания. Поэтому, многие пары вынуждены пересмотреть свои запланированные даты и отменить или отложить празднование этого дня.

Однако тяжелое решение о переносе вашей свадьбы принять непросто. На самом деле, это гораздо сложнее, чем просто совершить несколько телефонных звонков, пишет Yourtango.

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Ниже приведены несколько советов, которые помогут парам справиться со стрессом, эмциями и решением переноса свадьбы.

Позвольте себе поплакать

В этой ситуации нет ничего позитивного, все что касается коронавируса – огорчает (и увеличение жертв, и принудительная самоизоляция, и перенос важных планов).

Поэтому важно признать, как это влияет на вас лично, и позволить себе погрустить по этому поводу и пережить это горе. Найдите способы справиться со своим унынием, будь то плач в подушку, килограмм мороженого или просмотр фильма.



Позвольте себе поплакать или погрустить из-за этого / Фото Woman

Обратитесь к организаторам

Хотя каждое место проведения и организаторы наняты отдельно, эксперты рекомендуют перекрестно проверить наличие свободной даты. Например, если ваше место проведения доступно 14 и 21 ноября, но ваш фото - или видеооператор свободен лишь 21 ноября, то забронируйте эту дату.

Постарайтесь спланировать все максимально заранее

Чем активнее вы будете планировать, тем легче вам будет пережить этот важный день. А если вы будете ждать до последней минуты, то у вас могут возникнуть дополнительные осложнения (меньшее количество доступных дат, повышение цен и тому подобное).

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То есть проверьте все и согласуйте даты со всеми причастными к свадьбе, чтобы ничего не сорвалось в последний момент.

Планируйте все онлайн

Сейчас многие организаторы продолжают работать онлайн. Они получают запросы и постоянно остаются на связи с клиентами. К тому же, подготовка фактически всех мероприятий и так проходит онлайн.

Поэтому, если вы планируете свадьбу в следующем году, то у вас есть возможность делать это уже сейчас: найти своего организатора, определиться с бюджетом, изучить информацию о подготовке к свадьбе, задать вопрос специалистам, получить ответ на него и даже забронировать место проведения.



Спланируйте все до деталей за время карантина/ Фото Unsplash

Полагайтесь на своих друзей и родных

Пока вы еще официально не откладывали свою начальную дату свадьбы и не сделали новые приглашения, сообщите всем родственникам о новых резервных датах и спланируйте все на день, когда всем это подходит.

Также попросите поддержки и помощи у друзей или родственников – пусть они помогут распространить информацию об изменении даты или приглашение другим друзьям и членам семьи. Это снимет с вас дополнительную работу и эмоциональное напряжение. И знайте, что вы не одиноки и вам всегда готовы помочь самые близкие люди.