Период влюбленности не длится вечно. Даже самые сильные чувства ко второй половинке очень сложно пронести через долгие годы, поэтому следует постоянно работать над отношениями, улучшать коммуникацию в паре и напоминать о важности чувств друг к другу.

Эксперты издания Lady.Tochka выделяют несколько основных советов для тех пар, у которых сейчас сложный период в отношениях.

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Советы для тех, кто охладел к партнеру

Чаще берите на себя обязанности

В отношениях очень важно помогать друг другу. Но здесь не стоит постоянно делать за партнера всю работу по дому или решать другие вопросы. Просто нужно время от времени брать на себя определенные обязанности и смелее помогать второй половинке. Всегда предлагайте помощь, если видите, что ваш любимый человек не может справиться со всем самостоятельно. Цените друг друга.

Выражайте благодарность

К сожалению, партнеры не часто хвалят друг друга и говорят слова благодарности за что-то. Однако в такие моменты люди могут проявлять негатив и помнить долго обиды, которые будут приводить к ссорам.



Благодарность очень важна в отношениях / Фото Unsplash

Поэтому очень важно говорить второй половинке "спасибо" за его/ее действия. К тому же, для каждого человека важно чувствовать свою нужность партнеру.

Говорите не только о "важном"

Эксперты советуют парам обсуждать не только то, что вы будете есть за ужином или куда отправите учиться детей, потому что тогда коммуникация сводится только к бытовым вопросам, а интерес к партнеру пропадает.

Важно чаще говорить о не менее важных вещах, таких как хобби друг друга, сны, мысли или мечты. И также не бойтесь спрашивать мнение друг друга о любых событиях мирового масштаба. Это сблизит вас гораздо сильнее, чем сеанс у семейного психолога.

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Уважайте интересы партнера

В отношениях также главное – уметь слушать партнера и интересоваться его увлечениями. Особенно это полезно, потому что поможет всегда поддержать разговор. Но не стоит критиковать, высмеивать или не проявлять интерес к тому, чем занимается ваша вторая половинка, потому что это точно огорчит его/ее.

Какие бы конфликты или споры с партнером у вас не были, всегда помните за что вы любите человека и цените его присутствие в своей жизни. Чем чаще вы будете это вспоминать, тем реже вам захочется ссориться.