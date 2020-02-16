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Известная супермодель раскрыла необычный способ, как научить детей есть здоровую пищу

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Коко Роша с дочкой Айон / Коллаж "Семьи 24"

Модель Коко Роша активно занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни и уже много лет придерживается вегетарианства. Будучи матерью двоих детей, она решила, что и дети должны питаться здоровой пищей.

Коко рассказала в интервью Us Weekly, как ей удается заставить детей кушать много овощей, передает издание Hello.

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"У меня есть один очень необычный секрет. Но я уверена, что с ним дети никогда не будут бояться зеленой здоровой пищи, потому что я всю их еду делаю зеленой", – сказала супермодель.

Так, Коко делает даже блины и напитки для детей зелеными – добавляет везде немного шпината. Благодаря этому ее дочь уже любит спаржу, потому что думает, что она такая же вкусная, как ее зеленые чипсы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ???? ????? (@cocorocha)

Кроме того, Коко Роша прививает дочери не только правильную систему питания, но и любовь к своей профессии. Поэтому девочка уже имеет персональную страницу в инстаграме.

В первой журнальной съемке Айон снялась через 4 месяца после рождения – вместе с мамой она позировала для издания Fashion Magazine, а в возрасте двух лет – дебютировала на подиуме на показе Jean Paul Gaultier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ioni James Conran (@ioniconran)

Отметим, что Коко Роша и ее муж Джеймс Конран поженились 9 июня 2010 года в старинном французском замке, где Джеймс некогда сделал любимой предложение.

Через четыре года брака они сообщили радостную новость – Коко беременна, а 28 марта 2015 года модель родила дочь, которую назвали Айон Джеймс Конран. В апреле 2018 года у них родился сын Ивер Имес Конран.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ioni James Conran (@ioniconran)

 

Автор: Мария Бондар
Теги: Здоровое питание Дети и несовершеннолетние Дети Мода Семья Родители и дети
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