Японский бренд создает одежду из угля: детали и фото

Токийский бренд Senscommon вместе текстильной компанией Uchino Japan создал одежду с использованием активированного угля. Коллекция рассчитана на людей, которые много двигаются в мегаполисе или путешествуют.

Главный акцент – высокое качество и приятные тактильные ощущения, пишет Dezeen.

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Сейчас из угля доступны футболки, шорты, рубашки, брюки, кардиган. Стоимость изделий варьируется – от 155 до 280 евро.

Как изготавливается одежду? Его делают с помощью технологии активного угольного волокна.

Древесный уголь дуба Ubame измельчается в порошок и замешивается в свободные хлопчатобумажные и вискозные волокна. Из них отшивают коллекцию. Ткань красят только натуральными красителями, но в целом оставляют природные свойства и цвет.



Японский бренд создает одежду из угля / Фото Senscommon.com

Для коллекции бренд выбрал двустороннее угольное волокно, которое имеет естественный темно-серый цвет и текстуру, которая похожа на "материала толстовки".

В чем польза такой ​​одежды? Благодаря самоочищающимся свойствам угля одежда способна устранять неприятный запах, влагу, бактерии и химикаты.

"Влага, химические вещества и запах поглощаются и устраняются через многочисленные мелкие поры, расположенные в древесном угле. Одежда из этой ткани – идеальный гардероб для длинных или коротких ежедневных путешествий по городу или за границу", – считают дизайнеры бренда.

Смотрите другие фото из коллекции одежды из угля:

По данным Senscommon, древесный уголь в одежде также помогает регулировать температуру тела.