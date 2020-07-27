Родители всегда заинтересованы в поиске способов взаимодействия со своими детьми, которые помогут создать крепкие отношения, сформировать позитивное поведение и своевременно решить определенные проблемы.

Поэтому издание подготовило Kids Health несколько советов по эффективному воспитанию, которые помогут сделать детей счастливыми.

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9 стратегий эффективного воспитания

Повышайте самооценку вашего ребенка

Для детей очень важно отношение к ним родителей. Поэтому тон голоса, язык тела и каждое выражение лица малыш поглощает от взрослых. Именно ваши слова и поступки влияют на их самооценку. Поэтому родители, которые хвалят даже небольшие достижения ребенка, заставят его чувствовать себя гордым. А если вы позволяете детям делать некоторые вещи самостоятельно, то они ощущают себя способными и сильными.

Эксперты советуют родителям не использовать негативные комментарии, к примеру, "Что за ерунда!" или "Ты ведешь себя больше как ребенок, чем твой младший брат!". Потому что это может расстроить малыша и обидеть. Тщательно подбирайте слова и будьте милосердны к своим детям.

Понимание, что дети хороши

Родители довольно часто за свою жизнь негативно реагируют на своих детей в тот или иной день. Они могут критиковать их чаще, чем говорить им приятные слова.

При этом эффективный подход в воспитании состоит в том, чтобы поймать момент, когда дети делают что-то правильно. Например, малыш заправила свою кровать без всяких вопросов или все утро игрался с младшим братом и тому подобное. Если родители будут отмечать такие моменты, то ребенка это будет поощрять больше, чем повторные обвинения.



Хвалите своих детей за достижения / Фото dityvmisti

Психологи рекомендуют каждый день хвалить ребенка за что-то. Будьте щедрыми в наградах, особенно детям нужна ваша любовь, объятия и комплименты.

Установите ограничения и соблюдайте дисциплину

Дисциплина необходима в каждом доме. Потому что это помогает детям выбрать приемлемое поведение и научиться самоконтролю. Так, дети могут проверить границы, которые вы устанавливаете для них, но им нужны эти границы, чтобы стать ответственными взрослыми.

Установка домашних правил помогает детям понять ваши ожидания и развить самоконтроль. Однако родители иногда допускают ошибку – не могут справиться с последствиями.

Найдите время для своих детей

Не все семьи могут собраться вместе для семейного обеда, не говоря уже о том, чтобы хорошо провести время вместе. Но дети, которые не получают от родителей необходимого внимания, часто ведут себя плохо. Иногда они это делают для того, чтобы их заметили.

Поэтому создайте "особый вечер" каждую неделю, чтобы быть вместе, и пусть ваши дети помогут решить, как провести время. Даже подростки требуют внимания со стороны родителей, поэтому взрослые должны сделать все возможное, чтобы быть доступными, когда их подросток захочет поговорить и тому подобное.

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Будьте хорошим образцом для ребенка

Маленькие дети часто повторяют действия родителей.Поэтому перед тем, как вы кричите или хотите ударить ребенка, подумайте о следующем: хотите ли вы, чтобы ваш ребенок вел себя так же, когда сердится? Имейте в виду, что ваши дети постоянно следят за вами.

Поэтому заранее выберите качества, которые вы хотите видеть в своих детях: уважение, дружелюбие, честность, доброту, терпимость и прочее. И делайте это сами, потому что именно вы являетесь идеальным примером для подражания. Выражайте благодарность и говорите комплименты.

Сделайте общение приоритетом

Дети хотят и заслуживают объяснений так же, как и взрослые. Поэтому сделайте ваши ожидания понятными. Если есть проблема, опишите ее, выразите свои чувства и попросите вашего ребенка поработать над ее решением. И обязательно будьте открыты для предложений от вашего ребенка.

Будьте готовы изменить свой стиль воспитания

Если вы часто чувствуете себя "разочарованными" поведением вашего ребенка, то возможно, это у вас нереальные ожидания. Окружающая среда влияет на их поведение, поэтому родители могут изменить поведение малышей, изменив обстановку вокруг нее.

Ведь если вы обнаружите, что постоянно говорите "нет" своему 2-летнему ребенку, то ищите способы изменить свое окружение, чтобы меньше вещей ему запрещать. А когда ваш ребенок изменится, вам постепенно придется менять стиль воспитания.



Безусловно любть совю ребенка и создайте доверительные отношения / Фото Pinterest

Покажите, что ваша любовь безусловна

Родителям иногда приходится противостоять своему ребенку, но в этот момент стоит избегать обвинений, критики или поиска ошибок, которые могут привести к обиде. Вместо этого старайтесь поощрять, даже когда дисциплинируете ребенка. Убедитесь, что он знает, что ваша любовь к нему будет всегда, несмотря ни на что.

Знайте собственные потребности и ограничения как родителей

Не существует идеальных родителей, у всех есть сильные и слабые стороны в качестве лидера семьи. Поэтому признавайте свои способности и работайте над своими слабостями. Постарайтесь иметь реалистичные ожидания для себя, своей второй половинки и своих детей. И прощайте себя.

Сосредоточение внимания на своих потребностях не делает вас эгоистом, это просто означает, что вы заботитесь о своем собственном благополучии, а это тоже является важной ценностью для ваших детей.