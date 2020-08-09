Эмоциональное выгорание у родителей: что делать, если нет энергии
Эмоциональное выгорание – это изменения в поведении человека, которые проявляются в результате эмоционального истощения. Довольно часто опустошенное состояние можно заметить у родителей, которые заняты многими делами, а ресурсное состояние их и вовсе покидает.
Воспитание ребенка – это тяжелый труд, к которому часто молодые мамы и папы оказываются неподготовленными. Привычный образ жизни семьи с появлением ребенка существенно меняется.
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Бессонные ночи, постоянные тревоги за здоровье малыша, боязнь сделать что-то не так, сложности с адаптацией к своим новым социальным ролям и, конечно же, отсутствие свободного времени – все это сопровождает жизнь молодых родителей в течение первых месяцев жизни ребенка в семье.
Так или иначе, но симптомы эмоционального выгорания есть у многих родителей, даже если их дети уже взрослые. Больше об эмоциональном выгорании у родителей рассказала психолог Людмила Петрановская, пишет 4Mamas.
Что провоцирует эмоциональное выгорание:
- Сложная семейная ситуация. Растут маленькие дети, никто из родных не помогает, ребенок часто болеет, не хватает денег и тому подобное. Проблемы накапливаются и наслаиваются одна на другую, поэтому психика просто не выдерживает перегрузки.
- Жизнь в большом городе. Мегаполис не является благоприятной местностью для поддержания отношений, необходимых для нашей душевной гармонии. Часто мама остается замкнутой в четырех стенах с маленьким ребенком, за которого постоянно отвечает.
- Отсутствие помощи. Бабушки далеко, муж постоянно на работе, на няню денег нет, мама остается без социальных связей. В таких условиях не то что уделять время себе, а элементарно сходить в туалет или поесть невозможно. И это происходит почти в каждой второй семье.
Заметить эмоциональное выгорание можно по одному из самых ярких признаков – отдых совсем не помогает. Вы вроде хорошо спите, но утром просыпаетесь без настроения и очень разбитые. Вечером к вам уже стучится другая проблема – вы не можете заснуть. Любые физические отклонения уже являются тревожными звоночками.
"Говоря об энергетических ресурсах человека, представим резервуар. Когда он наполнен, мы бодры и уверены в собственных силах. И когда малыш начинает капризничать, мы не впадаем в транс, а сразу находим выход, как его успокоить и отвлечь. Когда же резервуар пуст, а тут еще дети, будто намеренно, безобразничают и капризничают, мы чувствуем лишь раздражение и злость. Мы можем накричать на малыша", – говорит Людмила Петрановская.
Как предотвратить эмоциональное выгорание
- Отдыхайте и проводите время с друзьями и коллегами.
- Чувствуйте успех. Ребенок длительное время болел, и благодаря вашим усилиям чувствует себя лучше? Акцентируйте на этом свое внимание.
- Найдите хобби, приносящее удовольствие.
- Не игнорируйте качество сна.
- Меняйте свою жизнь каждый день. Маленькие шаги должны окрашивать вашу повседневную жизнь.
- Не гонитесь за совершенством. Все эти идеальные мамочки, за которыми вы следите в интернете, – лишь иллюзия. У всех есть проблемы, поймите это.
"Напоследок, маленький тест. Просто сейчас, не задумываясь, ответьте. Сколько раз за последнюю неделю вы занимались чем-то для себя? Когда в последний раз смотрели любимый фильм или сериал, либо читали книгу? Если не можете вспомнить, время задуматься: возможно, пришло время изменить свою жизнь?", – подчеркнула психолог Людмила Петрановская.