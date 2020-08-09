Эмоциональное выгорание – это изменения в поведении человека, которые проявляются в результате эмоционального истощения. Довольно часто опустошенное состояние можно заметить у родителей, которые заняты многими делами, а ресурсное состояние их и вовсе покидает.

Воспитание ребенка – это тяжелый труд, к которому часто молодые мамы и папы оказываются неподготовленными. Привычный образ жизни семьи с появлением ребенка существенно меняется.

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Бессонные ночи, постоянные тревоги за здоровье малыша, боязнь сделать что-то не так, сложности с адаптацией к своим новым социальным ролям и, конечно же, отсутствие свободного времени – все это сопровождает жизнь молодых родителей в течение первых месяцев жизни ребенка в семье.

Так или иначе, но симптомы эмоционального выгорания есть у многих родителей, даже если их дети уже взрослые. Больше об эмоциональном выгорании у родителей рассказала психолог Людмила Петрановская, пишет 4Mamas.

Что провоцирует эмоциональное выгорание:

Сложная семейная ситуация. Растут маленькие дети, никто из родных не помогает, ребенок часто болеет, не хватает денег и тому подобное. Проблемы накапливаются и наслаиваются одна на другую, поэтому психика просто не выдерживает перегрузки. Жизнь в большом городе. Мегаполис не является благоприятной местностью для поддержания отношений, необходимых для нашей душевной гармонии. Часто мама остается замкнутой в четырех стенах с маленьким ребенком, за которого постоянно отвечает. Отсутствие помощи. Бабушки далеко, муж постоянно на работе, на няню денег нет, мама остается без социальных связей. В таких условиях не то что уделять время себе, а элементарно сходить в туалет или поесть невозможно. И это происходит почти в каждой второй семье.

Заметить эмоциональное выгорание можно по одному из самых ярких признаков – отдых совсем не помогает. Вы вроде хорошо спите, но утром просыпаетесь без настроения и очень разбитые. Вечером к вам уже стучится другая проблема – вы не можете заснуть. Любые физические отклонения уже являются тревожными звоночками.

"Говоря об энергетических ресурсах человека, представим резервуар. Когда он наполнен, мы бодры и уверены в собственных силах. И когда малыш начинает капризничать, мы не впадаем в транс, а сразу находим выход, как его успокоить и отвлечь. Когда же резервуар пуст, а тут еще дети, будто намеренно, безобразничают и капризничают, мы чувствуем лишь раздражение и злость. Мы можем накричать на малыша", – говорит Людмила Петрановская.

Как предотвратить эмоциональное выгорание

Отдыхайте и проводите время с друзьями и коллегами. Чувствуйте успех. Ребенок длительное время болел, и благодаря вашим усилиям чувствует себя лучше? Акцентируйте на этом свое внимание. Найдите хобби, приносящее удовольствие. Не игнорируйте качество сна. Меняйте свою жизнь каждый день. Маленькие шаги должны окрашивать вашу повседневную жизнь. Не гонитесь за совершенством. Все эти идеальные мамочки, за которыми вы следите в интернете, – лишь иллюзия. У всех есть проблемы, поймите это.

"Напоследок, маленький тест. Просто сейчас, не задумываясь, ответьте. Сколько раз за последнюю неделю вы занимались чем-то для себя? Когда в последний раз смотрели любимый фильм или сериал, либо читали книгу? Если не можете вспомнить, время задуматься: возможно, пришло время изменить свою жизнь?", – подчеркнула психолог Людмила Петрановская.