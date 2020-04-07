Эпидемия паники: 6 советов, как успокоиться самим и не заражать тревогой детей

Сейчас все вокруг все время говорят о коронавирусе. Заголовки статей сеют ужас, привычный образ жизни недоступен, и мы невольно становимся жертвами другого "вируса" – паники. Как прекратить тревожиться из-за пандемии?

Об этом не понаслышке знает психолог Нового канала Наталья Борисова, так как она долгое время работала психологом при ведомстве чрезвычайных ситуаций и не раз сталкивалась с паникой. Поэтому ниже несколько полезных советов.

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Заразный негатив

Старайтесь не поддаваться панике сами. Даже если ваше психоэмоциональное состояние оставляет желать лучшего, не демонстрируйте негативные эмоции при детях. Они берут с вас пример и "заражаются" нервозностью.

Если вы обнаружили у себя признаки панического поведения, попробуйте хотя бы на некоторое время "самоизолироваться". "Вирус" паники тоже способен вызвать массовую пандемию, только эмоциональную. А мы помним, что стресс ухудшает иммунитет. Сейчас это вам точно ни к чему!

Вдох-выдох

Чувствуете, что накрывает, – постарайтесь хотя бы на короткое время уйти от детей в другую комнату. Есть разные техники дыхания, которые можно найти в интернете и благодаря им успокоить нервы.

Выполните небольшой комплекс упражнений, по одному подходу каждое: приседания, отжимания от пола, наклоны, выпады в стороны и др. Можно еще пойти в ванную и принять контрастный душ. Как только почувствуете, что более-менее успокоились – возвращайтесь к детям и уделите им максимум внимания.



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Если вдруг вы не удержались и начали кричать при детях, попробуйте справиться с эмоциями и обернуть все это в шутку. Сделайте вид, что ваш крик был наигранным, что вы просто сыграли, например, серого волка, который захотел съесть "Красную Шапочку", но потом передумал.

Больше улыбайтесь

Один известный киногерой сказал: "Улыбайтесь! Самые большие глупости в мире делаются с умным выражением лица". Поэтому, как бы ни было тревожно, старайтесь при детях хотя бы иногда улыбаться, смеяться. Нет настроения – включайте что-то веселое: комедийные фильмы, шоу помогут вам на время отвлечься от тревожных мыслей. Дети должны видеть родителей в позитивном настроении.

Карантин с пользой

Не нужно каждые 5-10 минут читать новости и обсуждать их в присутствии ребенка. Узнали информацию, подумали, что можно сделать, чтобы обезопасить семью, приняли необходимые меры – все, достаточно.

Не переживайте, переключайтесь. Есть много занятий, игр и развлечений, которые любящие родители могут использовать, находясь с детьми на карантине. Проведите время с пользой.

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Играйте с детьми в "охотников" за вирусами

Берете пылесос, тряпочки и идете в атаку! Убираете квартиру и одновременно занимаете детей. Получаете терапевтический эффект и соблюдаете рекомендации вирусологов. Не забывайте главное: пандемия пройдет, и паника, связанная с ней, тоже.

Если вы не поддадитесь ей и все сделаете грамотно, никто не пострадает. Вы вместе успешно пройдете это "коронавирусное" испытание. Когда карантин закончится, вы поймете, что сложная ситуация помогла укрепить и сплотить вашу семью.