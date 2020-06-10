Братья Дэвид, Адам и Ной Беланич основали стартап Joyride, который сейчас является одним из самых перспективных в Нью-Йорке. Компания доставляет высококачественный кофе в известные офисы, включая Twitter, Buzzfeed и Gilt. Как братья смогли создать успешный бизнес на кофе – читайте в материале.

Joyride Coffee были основаны тремя братьями – Дэвидом, Адамом и Ноем Беланич, которые решили рискнуть работать совместно. Они рассказали Business Insider, что работа с родственниками, безусловно, имеет свои проблемы, но преимущества значительно перевешивают недостатки.

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Как братья решили открыть бизнес

30-летний Дэвид решил запустить компанию после того, как понял, что карьера в академии в области философии – это не его путь. "Это был фактор толчка. Я всегда хотел создать свой собственный бизнес, чтобы увидеть, смогу ли это сделать", – говорит он.

Его 26-летний брат Адам пошел по подобной схеме – он бросил должность помощника учителя в Дартмуте, чтобы помочь брату запустить компанию. А для 24-летнего Ноя это тоже не стало проблемой – он присоединился к семейному бизнесу сразу после колледжа. Интересно, что все трое имеют равную собственность в компании.

Но идея с доставкой кофе возникла не сразу. Так, Адам и Дэвид сначала начали продавать кофе и замороженный йогурт из продовольственного грузовика. Первое их партнерство было с компанией Stumptown Coffee, поэтому продавая кофе из фургона, братья начали приносить его в офис Stumptown.

Так, со временем они отказались от грузовика и открыли офис в штате Квинс в 2011 году. "Наши клиенты остаются с нами на длительный срок. Поэтому мы поставляем им кофе еженедельно", – говорит Дэвид.



Братья доставляют кофе в офисы / Фото CDN

Братья также предлагают дегустацию кофе в комплекте с профессиональным бариста, который учит клиентов всему, что касается кофе, как, например, его происхождение, сорта и способ приготовления.

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А недавно Joyride представила в своем бизнесе новую идею: холодный заваренный кофе в бочке. "Это увлекательно, потому что это выглядит как пивной кран, за исключением того, что из него вытекает кофе", – говорит Ной.

Компания быстро развивается и доставляет кофе в самые популярные офисы в Нью-Йорке. Среди клиентов – Foursquare, Twitter, Buzzfeed и Gilt. Кроме того, они наняли еще нескольких работников. А во время карантина Joyride Coffee начали доставлять кофе даже домой.