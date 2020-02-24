Как 15-летний парень стал самым молодым бухгалтером Великобритании и открыл свой бизнес

Житель Лондона Ранвир Сингх начал карьеру в 12-летнем возрасте, а когда ему исполнилось уже 15, он открыл собственный бизнес и помогает встать на ноги таким же молодым талантам.

Мальчик решил стать бухгалтером еще когда ему было 10 лет. Поэтому записался на онлайн-курсы по бухгалтерскому учету и через два года стал настоящим профессионалом, передает издание Mirror.

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Ранвир до сих пор ходит в школу и получает хорошие оценки, но в свободное время, вместо того, чтобы гулять или развлекаться, он работает. На его счету уже более 10 клиентов, которые платят ему по 10-12 фунтов в час (около 400 гривен).

Мальчик консультирует людей по вопросам бизнеса, ведет их бухгалтерию и раздает ценные и очень полезные советы о том, как грамотно обращаться с инвестициями.

Родители Ранвира работают в строительном бизнесе: отец проектирует жилье, а мать занимается его сбытом. Поэтому у них есть собственный семейный офис. Именно в этом доме мальчику выделили помещение, в котором он работает и зарабатывает.



Ранвир с мамой / Фото Mirror

Сам он признается, что многие клиенты, узнав о его возраст, сильно удивляются. Они просто не верят в то, что столь молодой человек может давать столь дельные и значимые советы.

Цель парня – создать собственную бизнес-империю. Поскольку его родители являются строителями, он хочет инвестировать собственные средства именно в недвижимость и зарабатывать на этом.

Также Ранвир считает, что даже когда станет миллионером (что парень планирует сделать до 25 лет), он не перестанет помогать людям. Он всегда будет открыт для новых талантов, которые только начинают пробовать себя в роли бизнесменов.



Ранвир Сингх стал самым молодым бухгалтером Великобритании/ Фото Mirror

Отметим, что Ранвир был лауреатом премии "Технический бизнес года» на конкурсе Ultra Education Kids Business Awards в 2017 году и даже создал собственное программное обеспечение для отслеживания счетов своих клиентов.

"Я решил основать свой бизнес, потому что понял, что он будет востребован на рынке. И да, я не планирую поступать в университет. В настоящее время я провожу все свое свободное время, занимаясь бизнесом", – добавил мальчик.