Как 30-секундная привычка может улучшить отношения

Иногда бывает так, что отношения между парой со временем могут ухудшаться из-за определенных недостатков, которых раньше кто-то мог не замечать. Но не спешите оставлять своего партнера, потому что это можно исправить всего лишь одним легким упражнением каждый день.

Для этого вам стоит снова увидеть в своем возлюбленном/ной все те хорошие качества, которые вас и привлекли. Ведь тогда вы видели только хорошее и не замечали недостатков друг друга, передает издание "Психология сегодня".

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Однако, когда вы уделяете внимание негативным вещам, это буквально тормозит вашу способность видеть позитивные вещи и наоборот – чем больше вы начнете уделять внимание вещам, которые вам нравятся в партнере, тем больше вы начнете видеть того, в кого влюбились сразу.

Поэтому вот простое упражнение, которое поможет вам улучшить отношения:

Возьмите бумагу и ручку. Удобно устройтесь, закройте глаза и вспомните, каким был ваш партнер в начале отношений. Запишите то, как вы тогда себя чувствовали.

Затем запишите в список все хорошие качества, которые вам понравились в партнере, когда вы впервые познакомились. Используйте как можно больше деталей.

Прежде чем лечь спать, допишите в список три вещи, которые вам понравились в нем/ней сегодня. Утром прочитайте список.

Ежедневно добавляйте в свой список три новых пункта, которые вам нравятся в партнере, чтобы этот список увеличивался.

Делайте это ежедневно в течение 30 дней.

Это не должны быть большие вещи, можете писать что угодно: к примеру, "мне нравится, что он держал дверь в лифте открытыми", или "мне нравится, что она не растерялась сегодня" и тому подобное.



Каждый день выписывайте хорошие качества партнера / Фото "МедикФорум"

Как это упражнение улучшит ваши отношения? Чем больше времени вы тратите на размышления, тем активнее оно будет в вашем психическом пространстве и так вы сможете легко вспоминать о таких хороших качествах партнера.

То есть первое, что вам приходит на ум, это не его раздражающие привычки, а положительные черты, которые вы постоянно "будете прокручивать" в голове. Ведь ваше внимание напрямую связано с тем, что вы чувствуете.