Как 4 сестрам удается управлять семейным бизнесом – самой старой пивоварней Америки

Yuengling – старейшая семейная пивоварня в Америке, которая производит более 2 миллионов баррелей (бочек) пива ежегодно. Сейчас компанией руководят 46-летняя Дженнифер Юнглинг, 43-летняя Дебби Юнглинг, 42-летняя Венди Юнглинг и 39-летняя Шерил Юнглинг. Сестры решили продолжить семейный бизнес и поделились собственными советами, как эффективно работать с родней.

Женщины работают вместе на Американской крафтовой пивоварне DG Yuengling & Son, которая работает с 1829 года, передает издание Forbes.

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"Мы выросли в бизнесе. Ежедневно нас вдохновляют предыдущие поколения, их упорный труд и стойкость. Но мы, как следующее поколение, сосредоточены и искренне радуемся будущим возможностям нашей компании", – сказала Венди

Их пиво продается в 22 штатах, в частности Yuengling Traditional Lager составляет 80-85% всех продаж компании. Их папа Дик все еще руководит компанией, но четыре сестры взяли на себя больше обязанностей.

"Мы возвращались к бизнесу в разное время, но мы вместе работаем здесь с 2004 года. Это замечательно, потому что у всех нас разные силы, навыки и должности, но мы хорошо сотрудничаем", – говорит Дебби Юнглинг.



Сестры руководят семейной пивоварней в США / Фото mensjournal

Почему на логотипе компании орел? По словам Дженнифер, когда их пра-пра-прадед основал пивоварню в 1829 году, ее называли Eagle Brewery (Eagle – с англ. Орел). Однако эта пивоварня сгорела через два года, и когда она отстроилась, прадед переименовал ее в Юнглинг (Yuengling). Но сестры решили оставить орла.

Советы для ведения семейного бизнеса

Чтобы успешно сотрудничать и общаться, каждая из женщин подходит к бренду по-разному. Поэтому они решили поделиться своими лучшими советами.

Слушайте и уважайте мнения других

"Мы с сестрами иногда по-разному смотрим на вещи и научились бросать вызов друг другу во всех аспектах бизнеса. Но самое главное – мы знаем, когда слушать друг друга, наших сотрудников и наших лояльных потребителей", – говорит Дженнифер.

Учитесь из прошлого, ориентируйтесь на будущее

"У нас есть богатая история - старейшая пивоварня Америки, но мы не забываем о том, что будет дальше, и нам важно сохранить бизнес здоровым для следующих поколений после нас, чтобы добиться успеха", –говорит Венди. Она рассказала, что каждое предыдущее поколение Yuengling Brewing оставило свой след в бизнесе.

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Работайте упорно и будьте устойчивы

"Это нормально – работать и любить свою работу одновременно. Пивная индустрия – это интересный бизнес, но количество времени, преданность и упорный труд, который мы все вкладываем, абсолютно серьезны", – говорит Дебби.

Женщины отметили, что успех семейного бизнеса в течение почти 190 лет зависел от преданности хозяев, поэтому они будут продолжать делать все, чтобы члены семьи гордились компанией.

Держите семью в центре всего, что вы делаете

"Трудно иногда оставлять свою работу на пивоварне, но в конце дня в центре внимания всегда семья. Бренд является буквально нашей семьей. Мы гораздо больше, чем просто шесть поколений Yuengling ", – говорит Шерил.



Самая старая пивоварня Америки Yuengling / Фото cheersonline

Это нормально – не соглашаться

"Разнообразие мнений – это то, что поддерживает семейный бизнес сильным и стимулирует сотрудничество. Как и все семьи, у насть некоторые разногласия. Мы любим гордиться тем, что развиваемся и учимся не только друг от друга, но и от нашего папы", – ответила Дженнифер.

По ее словам, их отец был владельцем пятого поколения уже более 30 лет и сыграл важную роль в том, чтобы провести семейную пивоварню через такую огромную траекторию роста.