Как бороться с гневом подростка и не испортить отношения: советы от психолога

Вы, наверное, ожидали, что столкнетесь с определенным негативным поведением, когда ваш ребенок станет подростком. Однако с постоянным гневом, вспышками злости и игнорированием справиться труднее, чем вы думали? Психологи уверяют, что то, как вы боретесь с гневом подростка, может или сблизить вас обоих, или еще больше оттолкнуть.

Почему подростки часто злые?

Подростковые годы наполнены тревогой, разочарованием, страхом и другими вещами, которые попадают в "вакуум" подростка. Многие из них не знают, как обработать эти чувства, поэтому это может выражаться как вспышки гнева, передает издание Good House.

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Часть гнева касается и физиологии: "Гормональные изменения, которые происходят в подростковом возрасте, делают подростков более изменчивыми и уязвимыми", – говорит доктор Бернар. Кроме того, по словам врача, часть мозга, отвечающая за мысли, планирование и принятие решений, еще не полностью развита у подростков, поэтому их эмоции, как правило, превышают рациональные мысли.

Когда подростки взрослеют, они хотят большей автономии и хотят больше вкладываться в принятие решений. "Если вы постоянно подсказываете подростку, что ему делать, предлагая нежелательный совет, или не слушаете его, если он примет решение, с которым вы не согласны, это его может разозлить", – ответила психолог Митч Абблетт.

Гнев – это нормальная реакция. По словам экспертов, гнев – это естественная человеческая эмоция, это сообщение о том, что ваш ребенок чувствует угрозу. Это может касаться чувства боли, разочарования, бессилия или недовольства чувством безопасности.

Некоторые способы, как бороться с гневом ребенка

Если ваш ребенок демонстрирует типичные разновидности гнева подростков, то существуют способы минимизировать это. Итак, как справиться со злостью подростка?

Не кричите

Да, трудно не ссориться, когда подросток кричит или говорит что-то сумасшедшее. "Но если вы отреагируете, повысив голос, вы вызовете еще больше гнева", – говорит доктор Бернард. Зато, если вы снижаете голос и говорите медленнее, ваш ребенок может сделать то же самое.

Сделайте паузу

Если вы слишком эмоциональны или злы, сделайте паузу и выйдите из комнаты. Скажите: "Кажется, мы слишком эмоциональны. Давай продолжим это обсуждение, когда успокоимся".

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Слушайте подростка

Так, часто родители могут быть заняты и не всегда знать обо всех проблемах ребенка. Однако фразы "Это не так уж серьезно", "Просто прими это" и т.п. заставят подростка чувствовать себя неважным.

"Поэтому больше слушайте подростка. Это не означает, что вы согласны с тем, что она/он говорит, но это показывает, что вы понимаете, что именно эта вещь имеет значение для нее/него", – говорит Бернард.



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Поставьте пределы гнева

Ваш ребенок должен знать, что не годится бросать вещи, ругаться, проклинать других или быть физически агрессивным, когда он разгневан. Сразу поставьте определенные границы и рамки, за которые нельзя выходить. В противном случае – придумайте какое-то наказание.

Предложите конструктивные варианты

Многие подростки в гневе, потому что не знают других способов выразить чувства. Предложите несколько советов: к примеру, глубокое дыхание, физические нагрузки или прослушивание музыки могут помочь облегчить разочарование.