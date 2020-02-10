Как бороться с гневом подростка и не испортить отношения: советы от психолога
Вы, наверное, ожидали, что столкнетесь с определенным негативным поведением, когда ваш ребенок станет подростком. Однако с постоянным гневом, вспышками злости и игнорированием справиться труднее, чем вы думали? Психологи уверяют, что то, как вы боретесь с гневом подростка, может или сблизить вас обоих, или еще больше оттолкнуть.
Почему подростки часто злые?
Подростковые годы наполнены тревогой, разочарованием, страхом и другими вещами, которые попадают в "вакуум" подростка. Многие из них не знают, как обработать эти чувства, поэтому это может выражаться как вспышки гнева, передает издание Good House.
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Часть гнева касается и физиологии: "Гормональные изменения, которые происходят в подростковом возрасте, делают подростков более изменчивыми и уязвимыми", – говорит доктор Бернар. Кроме того, по словам врача, часть мозга, отвечающая за мысли, планирование и принятие решений, еще не полностью развита у подростков, поэтому их эмоции, как правило, превышают рациональные мысли.
Когда подростки взрослеют, они хотят большей автономии и хотят больше вкладываться в принятие решений. "Если вы постоянно подсказываете подростку, что ему делать, предлагая нежелательный совет, или не слушаете его, если он примет решение, с которым вы не согласны, это его может разозлить", – ответила психолог Митч Абблетт.
Гнев – это нормальная реакция. По словам экспертов, гнев – это естественная человеческая эмоция, это сообщение о том, что ваш ребенок чувствует угрозу. Это может касаться чувства боли, разочарования, бессилия или недовольства чувством безопасности.
Некоторые способы, как бороться с гневом ребенка
Если ваш ребенок демонстрирует типичные разновидности гнева подростков, то существуют способы минимизировать это. Итак, как справиться со злостью подростка?
- Не кричите
Да, трудно не ссориться, когда подросток кричит или говорит что-то сумасшедшее. "Но если вы отреагируете, повысив голос, вы вызовете еще больше гнева", – говорит доктор Бернард. Зато, если вы снижаете голос и говорите медленнее, ваш ребенок может сделать то же самое.
- Сделайте паузу
Если вы слишком эмоциональны или злы, сделайте паузу и выйдите из комнаты. Скажите: "Кажется, мы слишком эмоциональны. Давай продолжим это обсуждение, когда успокоимся".
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- Слушайте подростка
Так, часто родители могут быть заняты и не всегда знать обо всех проблемах ребенка. Однако фразы "Это не так уж серьезно", "Просто прими это" и т.п. заставят подростка чувствовать себя неважным.
"Поэтому больше слушайте подростка. Это не означает, что вы согласны с тем, что она/он говорит, но это показывает, что вы понимаете, что именно эта вещь имеет значение для нее/него", – говорит Бернард.
Откровенно поговорите с ребенком / Фото "УП.Життя"
- Поставьте пределы гнева
Ваш ребенок должен знать, что не годится бросать вещи, ругаться, проклинать других или быть физически агрессивным, когда он разгневан. Сразу поставьте определенные границы и рамки, за которые нельзя выходить. В противном случае – придумайте какое-то наказание.
- Предложите конструктивные варианты
Многие подростки в гневе, потому что не знают других способов выразить чувства. Предложите несколько советов: к примеру, глубокое дыхание, физические нагрузки или прослушивание музыки могут помочь облегчить разочарование.
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