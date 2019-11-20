Как братья с Волыни открыли успешный бизнес в США

Пятеро братьев с Волыни начинали свой путь тяжело: сначала они убирали в ресторанах, развозили почту, работали на строительстве, однако через несколько лет смогли стать успешными бизнесменами в столице Калифорнии.

Их компания USKO занимается перевозкой грузов по всей Америке, говорится в "Голосе Америки". Один из братьев Влад Скоць рассказывает, что сначала приобрел несколько траков и с этого началось.

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Американская мечта парня началась в далеком 2001 году, когда вместе с братьями Николаем, Виталием и Сергеем он прилетел в Сакраменто к старшему брату Степану. "Он нам наперед приготовил место, где мы будем жить, дуплекс по соседству снял. Несколько месяцев ждал, чтобы другим не сдали, чтобы мы вместе жили", – вспоминает Виталий.

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Первым вызовом для братьев стало изучение английского языка. "Мы тогда убирали в ресторане. Поэтому ночью ходили работать, а днем ​​– в школу. Восемь месяцев по 5-6 часов в день мы учили английский", – говорит Виталий Скоць.

В начале карьеры ребята работали на строительстве, развозили почту. Впоследствии братьям удалось собрать деньги на покупку их первого грузовика.



Первый фургон для бизнеса украинцев в США / Фото ВВС

Через несколько лет братья купили второй грузовик и начали набирать людей. Таким образом основали компанию "USKO".

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Управлять внутренними перевозками взялся Влад, Виталий возглавил направление международных пересылок грузов, Сергей занялся технической поддержкой, а самый молодой Николай – один из менеджеров диспетчерского отдела. Сегодня в их компании работает более 150 человек. Большинство – украинцы и американцы украинского происхождения.

Нужно делать то, что ты любишь, каждый день и стараться делать так для других как бы ты хотел, чтобы делали тебе. Не все компании это выдерживают. Это не легко, но поскольку у нас был правильный фундамент, мы это делали порядочно, справедливо. Оно приносит свой успех,

– признаются мужчины.

Сегодня братья Скоцы активно поддерживают украинскую диаспору в Сакраменто и даже передают гуманитарную помощь на Родину. Уже взрослые мужчины сейчас воспитывают своих детьми по тем же принципам, по которым их воспитывали родители – держаться вместе, куда бы не занесла жизнь.