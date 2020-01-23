Как быть более внимательными к детям: 5 простых и интересных способов
Часто из-за домашних дел, работы или других определенных проблем родители бывают невнимательными к своим детям. Из-за этого малышня страдает, поскольку они требуют больше времени от взрослых.
Конечно, родители не могут отдавать им все свое время, однако есть несколько простых способов, которые помогут быть более внимательными к детям, передает издание HuffPost.
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- Максимально эффективно используйте время утром
Советуем вам попробуйте одно простое упражнение, к примеру, во время дороги в школу: в течение одной минуты просто будьте спокойны и вместе обращайте внимание на все звуки вокруг.
Потом поделитесь с ребенком тем, что вы заметили. Это работает, даже если звуки, которые вы слышите, – это гудки и сирены. Можете спросить у ребенка: "Какой самый далекий звук ты услышал? А какой самый близкий?".
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Другой вариант: попросите вашего ребенка показать то, чего он раньше не замечал. Цель этих задач – объединить вас и ребенка.
Кроме того, это возбудит любопытство малышей, поэтому пока вы дойдете до школы, ребенок уже будет готов учиться.
- Отложите свой телефон
Да, все очень часто слышат этот совет. Но невозможно быть внимательными родителями, если вы все время "залипаете" в телефоне. Взрослые должны установить некоторые границы и более сознательно пользоваться гаджетами.
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Например, родители могут отложить телефон с того момента, как их дети проснулись, и не брать его в руки до тех пор, пока те не пойдут в школу.
- Вместе освежите в памяти позитивные моменты, которые случились с вами в течение дня
За ужином или при подготовке ко сну попробуйте по очереди назвать три хороших события из вашего дня. Они не должны быть масштабными.
Дети могут назвать что-то такое: милая собака повлияла вам хвостом на улице, солнце вышло из-за туч, какая-то веселая ситуация с одноклассниками и тому подобное. Когда вы сделаете это привычкой, то и вы, и дети начнут гораздо лучше осознавать положительный опыт.
- Обнимайтесь с глубокими вдохами-выдохами
Родители и дети должны крепко обняться и три раза вместе вдохнуть и выдохнуть. Именно такие объятия важно практиковать, когда у вашего ребенок кризис. Это помогает вам и малышу вместе пережить трудный момент.
- Сохраняйте спокойствие, когда у вашего ребенка истерика
Здесь не идет речь о том, чтобы просто не обращать внимание на ребенка, если он ведет себя неадекватно. Вы можете быть строгими, но вести себя размеренно.
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