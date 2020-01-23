Как быть более внимательными к детям: 5 простых и интересных способов

Часто из-за домашних дел, работы или других определенных проблем родители бывают невнимательными к своим детям. Из-за этого малышня страдает, поскольку они требуют больше времени от взрослых.

Конечно, родители не могут отдавать им все свое время, однако есть несколько простых способов, которые помогут быть более внимательными к детям, передает издание HuffPost.

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Максимально эффективно используйте время утром

Советуем вам попробуйте одно простое упражнение, к примеру, во время дороги в школу: в течение одной минуты просто будьте спокойны и вместе обращайте внимание на все звуки вокруг.

Потом поделитесь с ребенком тем, что вы заметили. Это работает, даже если звуки, которые вы слышите, – это гудки и сирены. Можете спросить у ребенка: "Какой самый далекий звук ты услышал? А какой самый близкий?".



Проводите больше времени с детьми на улице и получайте новые впечатления / Фото Unsplash

Другой вариант: попросите вашего ребенка показать то, чего он раньше не замечал. Цель этих задач – объединить вас и ребенка.

Кроме того, это возбудит любопытство малышей, поэтому пока вы дойдете до школы, ребенок уже будет готов учиться.

Отложите свой телефон

Да, все очень часто слышат этот совет. Но невозможно быть внимательными родителями, если вы все время "залипаете" в телефоне. Взрослые должны установить некоторые границы и более сознательно пользоваться гаджетами.

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Например, родители могут отложить телефон с того момента, как их дети проснулись, и не брать его в руки до тех пор, пока те не пойдут в школу.

Вместе освежите в памяти позитивные моменты, которые случились с вами в течение дня

За ужином или при подготовке ко сну попробуйте по очереди назвать три хороших события из вашего дня. Они не должны быть масштабными.

Дети могут назвать что-то такое: милая собака повлияла вам хвостом на улице, солнце вышло из-за туч, какая-то веселая ситуация с одноклассниками и тому подобное. Когда вы сделаете это привычкой, то и вы, и дети начнут гораздо лучше осознавать положительный опыт.

Обнимайтесь с глубокими вдохами-выдохами

Родители и дети должны крепко обняться и три раза вместе вдохнуть и выдохнуть. Именно такие объятия важно практиковать, когда у вашего ребенок кризис. Это помогает вам и малышу вместе пережить трудный момент.

Сохраняйте спокойствие, когда у вашего ребенка истерика

Здесь не идет речь о том, чтобы просто не обращать внимание на ребенка, если он ведет себя неадекватно. Вы можете быть строгими, но вести себя размеренно.

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