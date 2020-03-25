Как быть хорошей мамой для своего ребенка: 10 практических советов

Каждая женщина мечтает стать самой лучшей мамой для своего малыша, но не все знают, как это сделать. Психологи рекомендуют ежедневно говорить ребенку, что вы его любите, а также сохранять доверие в отношениях с малышами. Но есть еще несколько советов, которые пригодятся вам.

Несколько советов опубликовало издание Inspiring Tips для всех матерей, которые хотят усовершенствовать свои родительские навыки и быть хорошей или даже самой лучшей мамой для своих детей.

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Думайте о себе

Матери всегда ставят здоровье своих детей на первое место. Да, это правильно, но не стоит забывать и о себе. По-настоящему хорошая мать должна заботиться о себе. Ведь для ребенка нет ничего лучше, чем спокойная и счастливая мама.

Давайте правильно питаться, спать как можно больше, быть физически активными и принимать витамины, если нужно, и прочее.

Консультируйтесь с экспертами по вопросам здоровья детей

Неплохо быть в окружении опытных матерей, которые щедро дают советы. Однако, если речь идет о проблемах, связанных со здоровьем и безопасностью наших детей, лучше всего сначала проконсультироваться с медицинскими работниками, прежде чем выполнять советы других мам.

Например, если наш ребенок заболел, мы должны немедленно обратиться к педиатру, а не давать им любые лекарства, рекомендованные заинтересованными родителями.



Берегите своих детей / Фото Unsplash

Найдите время для своих детей

Это не важно, та ли вы мама, которая работает полный рабочий день, или та, что сидит дома, вы должны помнить, что основной ответственностью является воспитание детей. Как бы вы не были заняты, выделите время, чтобы лично заботиться о потребностях детей, регулярно общаться с ними и присутствовать, когда нужны им.

Ограничьте влияние на них гаджетов

Большинство детей сегодня застряли в мобильных телефонах, компьютерах и других устройствах, что может нанести вред их самочувствию. Эксперты считают, что это может привести к ожирению, плохому социальному поведению и даже психическим проблемам, в частности, депрессии.

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Старайтесь не допустить этого для своих детей, ограничив их в использовании гаджетов и интернета. Вместо этого давайте им встречаться с друзьями, играть в игры на свежем воздухе и принимать участие в физических занятиях.

Установите домашние правила

Дети должны иметь определенную систему дома. Это поможет вам дисциплинировать малышей и научить их быть ответственными. Устанавливайте время на гаджеты или сон.

Научите их быть почтительными

Вы же не хотите, чтобы ваши дети выросли невежливыми, например, грубо разговаривали со старшими или не здоровались с учителями. Хорошие манеры начинаются дома, поэтому ваша задача – научить их быть вежливыми и почтительными. Поэтому научите малышей уважать своих родителей, пожилых людей и уважать убеждения и мнения других.



Научите детей уважению к другим / Фото Unsplash

Не давите на них, чтобы чего-то достичь

Было бы замечательно, если бы дети всегда получали лучшие оценки и приносили домой медали. Однако, не все малыши склонны к выполнению академических задач. Если родители давят на них, чтобы они постоянно получали идеальные оценки, то они могут закончить школу с ненавистью и низкой самооценкой в результате провала ожиданий.

Вместо этого давайте поощрять детей любить учебу и ценить мастерство. Объясните им преимущества получения хороших оценок и участия в соревнованиях, а не пугайте их наказаниями и ссорами.

Научите их ответственности

Как можно раньше научите своих детей быть ответственными. Один из способов сделать это – обучать и распределять среди них домашние дела. Вы также должны поощрять их учиться и вовремя сдавать свои школьные задания.

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Позвольте им исследовать

Если вы хотите, чтобы ваши дети росли независимыми, умными, изобретательными и креативными, тогда вы должны позволить им исследовать свою среду. Пусть они играют в парке, знакомятся с новыми людьми, присоединяются к полевым поездкам, идут в поход и тому подобное.

Да, не исключено, что на этом пути будут неудачи, разочарования и даже опасности. Однако, если вы не позволите им испытать это, как они смогут быть готовыми к суровой реальности жизни? Главное – контролировать их в этих исследованиях.

Будьте для них примером для подражания

Это самая трудная часть для мамы. Ведь ваши дети смотрят на вас, поэтому вам нужно вести себя так, как вы хотели бы, чтобы делали они. Лучший способ научить их – показать своим примером.

Но главное – это любовь. В конце концов, больше всего ваши дети требуют от вас любви. Пока они знают, что их любят, они будут чувствовать себя защищенными, полноценными и уверенными.