Как делать уроки с детьми: интересные лайфхаки от бабушек и дедушек

Пожилые люди обычно дают советы по хозяйству или рецептам. Но сейчас во многих семьях бабушки и дедушки помогают маленьким ученикам при дистанционном обучении и делают с ними уроки. Эти советы очень интересные и, возможно, помогут и вам в обучении детей.

Издание Освитория собрало советы от старшего поколения, как они занимаются уроками с внуками.

К теме! Обучение детей дома: 5 лайфаков, которые должны знать все родители

Давать ребенку орехи

Пенсионерка Людмила Солончук, которая имеет 8-летнюю внучку Катю, советует давать детям орехи. Во время занятий бабушка ставит возле ученицы тарелку с горсткой орешков (арахис, миндаль, кешью).

"Главное – не слишком много, потому что они калорийны. Ребенок ест, когда захочет. Орехи помогают сосредоточиться, когда возникает желание погрызть, и они полезнее сладостей. К тому же, орехи – это отличный способ улучшить память, выучить что-то новое и дольше удерживать информацию", – говорит бабушка.

Учить устно считать числа

Только усилия тренируют мозг. По словам бабушки, когда-то в школах на математике был отдельный вид занятий – устный счет, на котором изучали много специальных приемов быстрого выполнения математических операций в уме.



Бабушка с внуками читает книгу / Фото Culture

Со школьных лет бабушка помнит простое и понятное правило: чтобы умножить число на 100, надо назвать этим числом число сотен. Так и учит внучку. То есть 8 на 100 – это сразу же восемь сотен, восемьсот.

Научить писать пером

Бабушка считает, что в современных школах мало внимания уделяют хорошему почерку, а когда-то школьники на это тратили часы.

Да, возможно, когда-то все будут печатать на ноутбуках, но пока старшеклассники и студенты должны делать много записей. А если подросток пишет непонятным почерком, то часть конспекта он просто не поймет и потеряет эту информацию. Поэтому бабушка подарила внучке перьевую ручку, и часть задач по языку школьница выполняет именно ею.

Интересно! Мама поделилась секретом, который помогает ее ребенку за 5 минут сосредоточиться на учебе дома

Чтобы поощрить девочку, они не только занимаются, но и вместе красиво подписывают "идеальными" буквами открытки и дарят их друзьям и родным.

Киевлянин Александр Дробчак, у которого аж трое внуков, из которых двое – школьники, тоже поделился своими советами.

Учить перечитывать написанное вслух

Современные дети мало читают, а вслух – только в начальной школе. Однако дедушка учит перечитывать написанное, ибо немало ошибок можно поймать на слух, тогда как глаза их не заметят.

Решать задачи "на ощупь"

Это дедушка считает необходимым этапом для детей, прежде чем они перейдут к абстракциям. Например, в учебнике для 1-го класса учеников просят: "Добавить 3, при этом подать число в виде суммы двух слагаемых". Шестилетний ребенок просто не понимает, о чем идет речь.

Поэтому, дедушка сначала несколько раз играет с внуком игрушечным поездом. А потом спрашивает: "Как ты присоединишь еще 3 вагончика?" Можно присоединить по одному три синие вагончики (1+1+1), а можно два красных и один синий (2+1). Когда ребенок составит числа, 3 будет помнить даже на ощупь, тогда можно переходить к цифрам в тетради.



Бабушка и дедушка играют с внуком / Фото Mama

Изучать в совершенстве "слева" и "справа"

В этом помогает банальная игра с бумажными самолетиками. Они должны делать фигуры высшего пилотажа, выполняя команды малышей: вверх, вниз, вправо, влево, справа налево, слева направо.

А еще учат определять справа и слева на картинках, в зеркале. Если ребенок еще в 1-м классе научится этому, то он не только с математикой будет лучше упражняться, но и не будет путать, что писать и читать надо слева направо.

Учить сразу различать слоги

Учить звуки лучше, например, в связях гласных и похожих звонких и глухих согласных: "ах-а-ха-ка", "ох-ок-хо-ко". Так ребенок учится различать их и будет делать впоследствии меньше ошибок.

Первые слова для изучения тоже хорошо брать похожие: сом-сон, рама-рана, рок-рак, гора-кора. Ведь на первом этапе обучения чтению дети нередко дофантазируют, как звучит слово, ориентируются на первое впечатление.