Как делать уроки с детьми: интересные лайфхаки от бабушек и дедушек
Пожилые люди обычно дают советы по хозяйству или рецептам. Но сейчас во многих семьях бабушки и дедушки помогают маленьким ученикам при дистанционном обучении и делают с ними уроки. Эти советы очень интересные и, возможно, помогут и вам в обучении детей.
Издание Освитория собрало советы от старшего поколения, как они занимаются уроками с внуками.
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- Давать ребенку орехи
Пенсионерка Людмила Солончук, которая имеет 8-летнюю внучку Катю, советует давать детям орехи. Во время занятий бабушка ставит возле ученицы тарелку с горсткой орешков (арахис, миндаль, кешью).
"Главное – не слишком много, потому что они калорийны. Ребенок ест, когда захочет. Орехи помогают сосредоточиться, когда возникает желание погрызть, и они полезнее сладостей. К тому же, орехи – это отличный способ улучшить память, выучить что-то новое и дольше удерживать информацию", – говорит бабушка.
- Учить устно считать числа
Только усилия тренируют мозг. По словам бабушки, когда-то в школах на математике был отдельный вид занятий – устный счет, на котором изучали много специальных приемов быстрого выполнения математических операций в уме.
Бабушка с внуками читает книгу / Фото Culture
Со школьных лет бабушка помнит простое и понятное правило: чтобы умножить число на 100, надо назвать этим числом число сотен. Так и учит внучку. То есть 8 на 100 – это сразу же восемь сотен, восемьсот.
- Научить писать пером
Бабушка считает, что в современных школах мало внимания уделяют хорошему почерку, а когда-то школьники на это тратили часы.
Да, возможно, когда-то все будут печатать на ноутбуках, но пока старшеклассники и студенты должны делать много записей. А если подросток пишет непонятным почерком, то часть конспекта он просто не поймет и потеряет эту информацию. Поэтому бабушка подарила внучке перьевую ручку, и часть задач по языку школьница выполняет именно ею.
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Чтобы поощрить девочку, они не только занимаются, но и вместе красиво подписывают "идеальными" буквами открытки и дарят их друзьям и родным.
Киевлянин Александр Дробчак, у которого аж трое внуков, из которых двое – школьники, тоже поделился своими советами.
- Учить перечитывать написанное вслух
Современные дети мало читают, а вслух – только в начальной школе. Однако дедушка учит перечитывать написанное, ибо немало ошибок можно поймать на слух, тогда как глаза их не заметят.
- Решать задачи "на ощупь"
Это дедушка считает необходимым этапом для детей, прежде чем они перейдут к абстракциям. Например, в учебнике для 1-го класса учеников просят: "Добавить 3, при этом подать число в виде суммы двух слагаемых". Шестилетний ребенок просто не понимает, о чем идет речь.
Поэтому, дедушка сначала несколько раз играет с внуком игрушечным поездом. А потом спрашивает: "Как ты присоединишь еще 3 вагончика?" Можно присоединить по одному три синие вагончики (1+1+1), а можно два красных и один синий (2+1). Когда ребенок составит числа, 3 будет помнить даже на ощупь, тогда можно переходить к цифрам в тетради.
Бабушка и дедушка играют с внуком / Фото Mama
- Изучать в совершенстве "слева" и "справа"
В этом помогает банальная игра с бумажными самолетиками. Они должны делать фигуры высшего пилотажа, выполняя команды малышей: вверх, вниз, вправо, влево, справа налево, слева направо.
А еще учат определять справа и слева на картинках, в зеркале. Если ребенок еще в 1-м классе научится этому, то он не только с математикой будет лучше упражняться, но и не будет путать, что писать и читать надо слева направо.
- Учить сразу различать слоги
Учить звуки лучше, например, в связях гласных и похожих звонких и глухих согласных: "ах-а-ха-ка", "ох-ок-хо-ко". Так ребенок учится различать их и будет делать впоследствии меньше ошибок.
Первые слова для изучения тоже хорошо брать похожие: сом-сон, рама-рана, рок-рак, гора-кора. Ведь на первом этапе обучения чтению дети нередко дофантазируют, как звучит слово, ориентируются на первое впечатление.