Как дети могут поддерживать связь с друзьями во время карантина: 5 интересных способов

Социальная дистанция и закрытие школ осложнили жизнь детей, которые всегда были на связи с друзьями. Поэтому для родителей важно дать доступ ребенку к общению со сверстниками. К тому же, самоизоляция дома не означает, что мы не можем проявить творчество и найти пути, чтобы наши дети оставались на связи с друзьями.

Издание Good House посоветовало несколько идей, как дети могут поддерживать связь с друзьями на карантине, не выходя из дома.

Интересно! Как помочь подросткам справиться со стрессом из-за социальной дистанции на карантине

Настройте виртуальное общение

Такие программы, веб-сайты и сервисы, как Zoom, FaceTime, WhatsApp и другие, позволяют детям проводить время онлайн с друзьями. Ведь общение друг с другом даже в течение нескольких минут – это важно для самочувствия ваших чад.

Кроме того, дети старшего возраста и ранее имели социальную жизнь в интернете, поэтому, возможно, стоит подумать над уменьшением ограничений для них. Во время карантина вы можете позволить им пользоваться смартфонами немного дольше, чем это было обычно.

Соберите друзей детей на вечер игр

Еще до вспышки COVID-19 дети часто играли в онлайн-игры, не находясь в одной комнате. Поэтому, это может позволить вашим детям играть в любимые игры (это может быть "Монополия" или "Мафия" и др.) с друзьями, и в то же время сидеть по домам.



Ребенок играет в игры онлайн / Фото Unsplash

Устройте вечер кино

Пусть дети выберут фильм или мультик, который хотят посмотреть с друзьями. А вы можете синхронизировать воспроизведение видео с товарищами ребенка и создать групповой чат в соцсети, чтобы дети могли "говорить" во время фильма.

Не забудьте приготовить для ребенка легкие закуски или печенье с какао, обустройте комфортное место на диване и позвольте им провести вечер кино с друзьями.

Создавайте задания во время прогулки

Сейчас люди придумали множество способов развлечь детей во время прогулки. Благодаря этому дети могут оставлять маленькие сообщения друг другу, даже когда не могут встретиться с глазу на глаз.

К теме! Родители стали больше конфликтовать с детьми во время пандемии COVID-19: детали исследования

Например, группа соседей в Бруклине поставила на подоконник радуги и игрушки, чтобы когда дети и их родители выходили на прогулки, они устроили игру, искали окна с игрушками или помахали друзьям с безопасного расстояния. Можно объединиться с другими родителями и придумать интересную похожую игру.

Отправляйте письма

Научите детей отправлять друзьям письма. Это еще один способ поддерживать связь между ними. Конечно, это немного по-старому, но это также учит писать письма и адреса на конвертах. Дети также могут отправлять рисунки или наклейки.

Не волнуйтесь относительно распространения вируса по почте, ведь ВОЗ утверждает, что вероятность заражения коронавирусом от почты очень низкая.