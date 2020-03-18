Как детям безопасно "залипать" в гаджеты на время карантина: советы МВД

Министерство внутренних дел посоветовало родителям поговорить со своими детьми, как быть осторожными и избегать опасности в интернете, когда они остаются дома на время карантина.

В ведомстве отметили, что онлайн уроки, общение с друзьями и фильмы – это все неотъемлемая часть интернет-жизни современных детей.

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К тому же, во время карантина ребенок будет больше времени "залипать" в телефонах, планшетах и компьютерах. Поэтому стоит не стесняться и поговорить с детьми о безопасности в сети.

Типы опасности, которая угрожает детям в интернете:

угроза личной безопасности: порнография, общение с извращенными людьми или привлечение к противоправным действиям;

порнография, общение с извращенными людьми или привлечение к противоправным действиям; безопасность других: кибербулинг, совершение преступлений, посягательство на безопасность окружения;

утечка персональной информации – разглашение номеров кредитных карт, номеров телефонов и опасность загрузки вредоносных программ.



По статистике, дети проводят до шести часов в интернете / Фото Monash

Как безопасно пользоваться интернетом: правила МВД

никому не разглашать личные пароли и для каждого сервиса использовать новый пароль;

и для каждого сервиса использовать новый пароль; не давать никому личной информации, не выставлять фото частной жизни;

не выставлять фото частной жизни; отказываться от встречи с людьми, с которыми познакомились online;

не выкладывать фото билетов со штрих-кодами;

не устанавливать неизвестные приложения и не просматривать информацию по подозрительным ссылкам;

и не просматривать информацию по подозрительным ссылкам; не реагировать на непристойные комментарии, которые вам адресуют, но обязательно сообщить об этом родителям;

не верить всему: не вся информация, которую публикуют в сети, правдива;

лучше не публиковать сокровенные мысли или секреты.

В МВД надеются, что родители на карантине проведут много времени со своими детьми. Если же такой возможности нет, то обязательно стоит обсудить с ними все вопросы безопасности. А вообще интернет лучше заменить интересной книгой или крутой игрой.