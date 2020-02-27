Как долго длятся отношения у пар, прежде чем они женятся: исследование

Пары могут встречаться годами и иметь крепкие и замечательные отношения, несмотря на вопросы всех родных "Как давно вы вместе? А почему не женитесь?" и тому подобное. Ведь нелегко решить, когда рано, а когда поздно делать следующий шаг в отношениях.

Аналитики британского сайта Bridebook провели интересное исследование среди 4 тысяч супружеских пар, чтобы выяснить, как долго они были вместе, прежде чем оформить брак, передает Elle.

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Как оказалось, средняя продолжительность любовных отношений до замужества в среднем составляет 4,5 года. Из них в течение 17 месяцев пары решают жить вместе, до 22 месяцев идет на объявление о помолвке и еще 20 месяцев – до празднования самой свадьбы.

Результаты опроса: 83% опрошенных заявили, что не испытывают никакого давления насчет брачного обязательства со стороны партнера. Для 91% брак – это способ заявить о своей любви, и только 2%, поддаются этому соблазну из финансовых соображений.

На сегодня средняя продолжительность холостяцкой жизни на восемь лет дольше, чем это было в 1970-х годах. Интересно также, что каждый человек в браке, согласно статистике, чаще всего до этого состоял в двух серьезных отношениях, прежде чем решился на брак.