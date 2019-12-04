Как достичь гармонии в семейных отношениях

Среди главных аспектов взаимоотношений мужчины и женщины психологи выделяют честность и доверие, а также уважение и диалог. Слушать и слышать друг друга – это залог долгих и крепких отношений.

Как именно достичь гармонии в семье – поделилась психолог и бизнес-тренер Татьяна Польченко в комментариях 24 каналу.

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"Что такое вообще гармония? Гармония (на примере человеческого организма) – это когда организм функционирует правильно, каждый орган дополняет другой и выполняет свою функцию. Так же между мужчиной и женщиной", – рассказала психолог.

По ее словам, чтобы достичь гармонии в отношениях, каждый в паре должен выполнять свою определенную роль, а также реализовывать свои психологические потребности. То есть нужно, чтобы оба партнера согласовали, у кого какая роль в семье и как распределяются зоны ответственности.



Гармония в семье свидетельствует о здоровых отношениях