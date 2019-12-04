Как достичь гармонии в семейных отношениях

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Как достичь гармонии в семейных отношениях / themighty.com

Среди главных аспектов взаимоотношений мужчины и женщины психологи выделяют честность и доверие, а также уважение и диалог. Слушать и слышать друг друга – это залог долгих и крепких отношений.

Как именно достичь гармонии в семье – поделилась психолог и бизнес-тренер Татьяна Польченко в комментариях 24 каналу.

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"Что такое вообще гармония? Гармония (на примере человеческого организма) – это когда организм функционирует правильно, каждый орган дополняет другой и выполняет свою функцию. Так же между мужчиной и женщиной", – рассказала психолог.

По ее словам, чтобы достичь гармонии в отношениях, каждый в паре должен выполнять свою определенную роль, а также реализовывать свои психологические потребности. То есть нужно, чтобы оба партнера согласовали, у кого какая роль в семье и как распределяются зоны ответственности.

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Как достигают гармонии в отношениях? Психолог рассказала, что женщина психологически может развить отношения. Ведь женщина в гармонии реализует три свои естественные потребности (быть в безопасности, получать душевную близость и получать благодарность), а благодаря этому она будет поддерживать отношения в гармонии.

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Что касается мужчины, то он способен поддерживать отношения гармоничными, когда тоже удовлетворяет свои психологические потребности в паре: быть необходимым, быть лидером и быть самим собой.

Признаки гармонии в отношениях:

  • наличие общих интересов и планов на жизнь;
  • взаимное уважение;
  • пылающий огонь страсти;
  • наличие личного пространства;
  • взаимовыручка;
  • умение слушать и слышать.
Итак, чтобы находиться в гармонии в отношениях, партнеры должны в этих отношениях реализовывать свои психологические потребности, а также иметь четкие роли. Именно тогда будет восстановлен баланс.
Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Психология Семья Отношения Психология семьи
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