Как достичь гармонии в семейных отношениях
Среди главных аспектов взаимоотношений мужчины и женщины психологи выделяют честность и доверие, а также уважение и диалог. Слушать и слышать друг друга – это залог долгих и крепких отношений.
Как именно достичь гармонии в семье – поделилась психолог и бизнес-тренер Татьяна Польченко в комментариях 24 каналу.
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"Что такое вообще гармония? Гармония (на примере человеческого организма) – это когда организм функционирует правильно, каждый орган дополняет другой и выполняет свою функцию. Так же между мужчиной и женщиной", – рассказала психолог.
По ее словам, чтобы достичь гармонии в отношениях, каждый в паре должен выполнять свою определенную роль, а также реализовывать свои психологические потребности. То есть нужно, чтобы оба партнера согласовали, у кого какая роль в семье и как распределяются зоны ответственности.
Гармония в семье свидетельствует о здоровых отношениях
Как достигают гармонии в отношениях? Психолог рассказала, что женщина психологически может развить отношения. Ведь женщина в гармонии реализует три свои естественные потребности (быть в безопасности, получать душевную близость и получать благодарность), а благодаря этому она будет поддерживать отношения в гармонии.
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Что касается мужчины, то он способен поддерживать отношения гармоничными, когда тоже удовлетворяет свои психологические потребности в паре: быть необходимым, быть лидером и быть самим собой.
Признаки гармонии в отношениях:
- наличие общих интересов и планов на жизнь;
- взаимное уважение;
- пылающий огонь страсти;
- наличие личного пространства;
- взаимовыручка;
- умение слушать и слышать.