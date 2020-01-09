Как говорить с ребенком о расизме: полезные советы

Родители обязаны говорить с детьми на столь деликатные темы. При этом нужно не выходить за определенную грань: ведь несмотря на то, что ребенок должен знать о таких вещах, он остается ребенком. Среди сложных тем для беседы есть и расизм.

Издание Mommyish дало несколько советов о том, как не навредить ребенку, рассказывая об очень важных вещах.

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Прежде чем начинать разговор, убедитесь, что вы знаете достаточно

Расизм – это та тема, в которой невозможно все знать. Поэтому перед тем, как приступить к разговору, почитайте об этом больше, посмотрите новости, узнайте рассказы жертв расизма в соцсетях, взгляните на ситуацию другими глазами.

Скажите малышам, что все люди принадлежат к одному биологическому виду, а разные оттенки кожи связаны только с генетическим наследием. Все люди одинаковы, независимо от цвета кожи.

К примеру, напомните, что на прошлой неделе вы купили в магазине яйца белого цвета, а на этой неделе – упаковку коричневых яиц. Ведь они были одинаковыми внутри.

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Приведите легкий пример расизма / Фото ВВС

Не используйте формулировку "мы не видим цвета"

Мы всегда замечаем, что один – темнокожий человек, а другой – белый. Но в этом нет ничего плохого. Важно объяснить ребенку, что эти различия не должны способствовать издевательствам или унижению представителей других рас.

Скажите, что темнокожие люди часто сталкиваются с расизмом, но вы должны противостоять этой тенденции и помочь людям, которых угнетают.



Научите ребенка уважать людей и помогать тем, с кого издеваются / Фото Ukrmedia

Не забывайте о возрасте ребенка

Если вы говорите с маленьким ребенком, ему будет труднее понять и обработать полученную информацию. Поэтому нужно объяснить все максимально просто: что некоторые люди ведут себя неуважительно в отношении других только из-за цвета кожи.

Если у вас более взрослый ребенок, он, наверное, видел в жизни или по телевизору людей с другим цветом кожи. В этом случае спросите, что ребенок чувствует по этому поводу, как относится к этому.

Отвечайте честно на вопросы ребенка

Дети всегда всем интересуются, поэтому они будут задавать дополнительные вопросы. Отвечайте на них честно, если не знаете – можете поискать ответ вместе.