Как говорить с ребенком о войне: важные советы

Подготовиться к разговору

Родители должны быть готовы к тому, что дети могут прийти с вопросами. Важно не отворачиваться, не говорить "успокойся" или "отцепись", а дать правдивый ответ в соответствии с возрастом. Поэтому вы должны ориентироваться в событиях или хотя бы общих темах.



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Отвечать только на вопросы, которые ставит ребенок

С 4-5 лет дети могут ставить вопрос о войне или насилии. Но детям в таком возрасте стоит ограничивать информацию, важно говорить кратко и по существу. То есть отвечать именно на тот вопрос, который задает ребенок. Не рассказывайте то, о чем ребенок не спрашивает.

Проговаривать рутинные вещи

Напоминайте ребенку, кто рядом и к кому можно обратиться, когда нужна поддержка. Проговаривайте информацию, которую ребенок должен знать по возрасту – адрес дома, кого-то из взрослых и где можно его найти, если ребенок оказался сам или как вести себя в случае опасности.

На опасной территории повторять план действий

Если вы проживаете вместе с ребенком в прифронтовой зоне – скажите, что вы знаете, как обезопасить семью. Повторите с ребенком, что нужно делать, если вы слышите сирену или выстрелы, или как вести себя во время пожара. Если ребенок живет на прифронтовой территории – повторять процедуру спасения – просто обязательно.

Показать сплоченность солдат

Здесь уместно объяснить, что солдаты – это люди, для которых это работа, они всех защищают, они далеко. Подчеркните, что солдаты также защищают друг друга, помогают друг другу, что они сплочены. Это особенно важно, когда среди близких есть люди, участвующие в боевых действиях – дайте понимание, что рядом с ним там есть кто-то, кто о нем может позаботиться. Такой образ является поддерживающим для детей любого возраста.

Разрешить чувства

Ваш ответ "Не волнуйся" не лишит ребенка тревоги. Лучше скажите: "Я вижу, что ты волнуешься за солдат, за людей, вокруг которых война. Я тоже волнуюсь" – покажите, как именно взрослые переживают эти чувства, как справляются со своим страхом. Помогите малышу прожить этот импульс, ведь он не всегда может выразить словами свои чувства.