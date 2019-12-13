Как говорить с ребенком о войне: важные советы
На фоне российской агрессии и ежедневных новостей с фронта ребенок любого возраста, вероятнее всего, задаст маме или папе вопрос о войне. Мы собрали для вас важные советы, как распознать, что вашего малыша беспокоит эта тема и каких правил родителям следует придерживаться, а чего делать нельзя.
Как говорить с детьми о войне, поделилась детский психолог Марианна Новаковская изданию "Освитория".
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- Дать малышам ощущение безопасности
Чувство безопасности является чрезвычайно трудным для детей любого возраста. К тому же, дети должны знать, что когда приходят к своим взрослым со своими вопросами – они получат ответ.
- Терпеливо отвечать на те же вопросы снова
Часто дети (особенно маленькие) могут повторно задавать те же вопросы. Но взрослые должны быть готовы каждый раз терпеливо отвечать на эти вопросы. Снова и снова говорить, что все будет хорошо, что родители знают, как действовать в случае опасности и спасут их.
- Давать телесный контакт
Бесспорно на любую тревогу тело всегда реагирует. Поэтому важно обнимать свое чадо и давать ему почувствовать границы. Покажите ребенку, что вы рядом и будете оберегать его.
- Подготовиться к разговору
Родители должны быть готовы к тому, что дети могут прийти с вопросами. Важно не отворачиваться, не говорить "успокойся" или "отцепись", а дать правдивый ответ в соответствии с возрастом. Поэтому вы должны ориентироваться в событиях или хотя бы общих темах.
Как украинцы характеризуют конфликт на Донбассе / инфографика 24 канала
- Отвечать только на вопросы, которые ставит ребенок
С 4-5 лет дети могут ставить вопрос о войне или насилии. Но детям в таком возрасте стоит ограничивать информацию, важно говорить кратко и по существу. То есть отвечать именно на тот вопрос, который задает ребенок. Не рассказывайте то, о чем ребенок не спрашивает.
- Проговаривать рутинные вещи
Напоминайте ребенку, кто рядом и к кому можно обратиться, когда нужна поддержка. Проговаривайте информацию, которую ребенок должен знать по возрасту – адрес дома, кого-то из взрослых и где можно его найти, если ребенок оказался сам или как вести себя в случае опасности.
- На опасной территории повторять план действий
Если вы проживаете вместе с ребенком в прифронтовой зоне – скажите, что вы знаете, как обезопасить семью. Повторите с ребенком, что нужно делать, если вы слышите сирену или выстрелы, или как вести себя во время пожара. Если ребенок живет на прифронтовой территории – повторять процедуру спасения – просто обязательно.
- Показать сплоченность солдат
Здесь уместно объяснить, что солдаты – это люди, для которых это работа, они всех защищают, они далеко. Подчеркните, что солдаты также защищают друг друга, помогают друг другу, что они сплочены. Это особенно важно, когда среди близких есть люди, участвующие в боевых действиях – дайте понимание, что рядом с ним там есть кто-то, кто о нем может позаботиться. Такой образ является поддерживающим для детей любого возраста.
- Разрешить чувства
Ваш ответ "Не волнуйся" не лишит ребенка тревоги. Лучше скажите: "Я вижу, что ты волнуешься за солдат, за людей, вокруг которых война. Я тоже волнуюсь" – покажите, как именно взрослые переживают эти чувства, как справляются со своим страхом. Помогите малышу прожить этот импульс, ведь он не всегда может выразить словами свои чувства.
Позвольте ребенку проявлять чувства / Фото Окна
- Делиться своими мыслями и искать ответы вместе
С детьми младшего подросткового возраста можно делиться своими мыслями и чувствами. Но надо быть готовым, что они могут иметь свою точку зрения, поэтому давайте им такую возможность.К тому же, иногда вопросы, которые задают подростки, загоняют в тупик. Тогда можно сесть и вместе поискать информацию в интернете, найти совместно ответ.
- Не закрепить негативные реакции
Есть опасность закрепить негативные реакции или поведения у ребенка. Например: когда тревожно, родители начинают агрессировать и в дальнейшем сам ребенок будет так реагировать на тревогу – агрессией. Поэтому следует стараться контролировать свои реакции.
- Эмоциональное состояние важнее слова
Состояние, в котором взрослые говорят с ребенком, важнее слов, которыми они говорят. Взрослый может волноваться, переживать, сочувствовать, но он должен оставаться стабильным – для ребенка это самое важное. Когда ребенок видит, что взрослый не контролирует ситуацию, то он не контролирует сам себя, поэтому здесь возможно попадание в очень глубокую воронку тревожности, из которой трудно выбраться.
- Обратить внимание на изменения в поведении ребенка
Когда ребенок не задает вопросов – это не означает, что тема его не затрагивает. Ребенок непременно столкнется с войной, к примеру, в его поле зрения может попасть картинка, которая его очень сильно напугает. Тогда ребенок может начать хуже спать, ему будут сниться кошмары, он хуже будет учиться и т. п. Телесные проявления тревожности – сосание пальца, обкусывание ногтей, ночной энурез – это все признаки, что что-то происходит.
- При тревожных симптомах – соблюдать ритуалы и разговаривать
Если родители видят тревожные сигналы, то они могут попытаться вернуть в семью четкое соблюдение ежедневных ритуалов: сна, прогулок, приемов пищи. Потом поговорить с ребенком, спросить: "Ты что-то увидел, что тебя поразило? Что-то случилось в школе?" Но бывает так, что ни родители, ни ребенок не могут вспомнить, что случилось. Поэтому больше говорите с ребенком, успокойте его.
- Играть
Когда есть признаки, что ребенка что-то напугало или поразило, то с детьми дошкольного возраста и детьми младшего школьного возраста стоит поиграть. Но играть следует так, как ребенок сам поведет, не нужно ничего навязывать или предлагать. Сопровождайте его в этом процессе, а не ведите, так дети самотерапевтируются через игру.
- Слушать ребенка внимательно
Нужно постоянно быть рядом с ребенком, слушать его. Особенно это необходимо подросткам, хотя они могут не показывать, что им это нужно и говорить об обратном. Им важно знать, что ваше внимание с ними, что вы смотрите глаза в глаза. Этот контакт является приглашением к диалогу: "Ты можешь мне доверять, можешь мне сказать, я рядом и поддержу".
- Поощрять к тренировкам
Внимание подростков можно направить на тренировки. Ведь когда ребенок занимается спортом, у него появляется ощущение: если тело способно справиться с бегом, отжиманиями, со спортивными упражнениями, то с чем-то другим они тоже смогут справиться – много и быстро пройти, потому что ребенок сильный, может кого-то спасти. А также важно поддерживать, очень хвалить ребенка за любую инициативу.
- Говорить о том, как ребенок может поддержать близких в опасности
К примеру, если бабушка и дедушка проживают на оккупированной территории, то стоит рассказывать, что они там делают, обрисовывать картинку, что происходит. Расскажите детям, как можно поддержать друг друга и тех, кто в опасности – поговорить с ними по телефону или написать в соцсетях.
Не скрывайте от ребенка, если кто-то из родных воюет / Фото zozule4ka
- Придумать собственные ритуалы
С детьми младшего возраста пригодятся интересные ритуалы, которые помогут им справиться с тревогой, грустью. Например, поговорить о чем-то с ними, а потом "смыть водой" тревогу. Если ребенок грустит, узнав о чьей-то смерти – поставить свечку, вспомнить этого человека, отпустить шарик в небо и тому подобное.
- Называть вещи своими именами
Не стоит говорить о погибших, что они "заснули", "ушли" и т. д., потому что это может навязать страх, что спать – значит умереть. Надо сразу говорить, что человек умер, если ребенок об этом спрашивает.
- Говоря о смерти, возвращать ребенка в точку безопасности
С 4-5 лет они начинают задавать вопросы о смерти, это возрастная норма. Но, говоря с детьми о смерти, важно возвращать их в точку безопасности. Так, можно заканчивать такую беседу словами: "Ты здесь в безопасности, и я в безопасности, мы будем жить долго. Мы знаем, что делать, чтобы позаботиться о себе". Конечно, у взрослых могут быть свои страхи, но ребенку нужно дать ощущение, что родители все контролируют.
- Обратиться к психологу, когда взрослые сами не справляются с горем
Когда рядом с ребенком нет никого, кто может поддержать, когда взрослые не могут справиться с потерей, то в таком случае нужно обратиться к специалисту. Ведь без поддержки ребенок может "замереть" и отказаться от дальнейшего развития, возможно длительное нарушение сна и тому подобное. Не бойтесь обратиться к психологу.