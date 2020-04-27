Как исправить токсичные отношения: 10 важных шагов

Токсичные отношения несут эмоциональное и психологическое отравление, когда один из партнеров чувствует себя пристыженным, использованным и несчастливым. Однако токсичную динамику в паре можно исправить собственными усилиями и осознанием себя. Но главное условие – влюбленные должны быть готовы измениться и принять ответственность за свои действия.

Поэтому если хотя бы один из партнеров заметил, что вместе им тяжело и токсично − это уже шанс что-то изменить, пишет Mind Body Green.

Важно! Как понять, что вы попали в токсичные отношения: признаки и советы психологов

Как исправить токсичные отношения

Подумайте, действительно ли отношения можно исправить

Психологи утверждают, что токсичные отношения можно исправить, но только если оба партнера одинаково стремятся преодолеть это, открыто и честно коммуницируя и, возможно, получая профессиональную помощь.

К тому же, это потребует от каждого из вас изучить свои действия и провести внутреннюю работу. Если вы или ваш партнер не желаете по-настоящему прикладывать усилия, ваши отношения не изменятся и их лучше закончить.

Примечание: Любые отношения, связанные с физическим насилием или жестоким поведением, требуют немедленного вмешательства. Позвоните на горячую линию по номеру 15-47 относительно насилия в семье или по номерам 102 и 116-123 (с мобильного).

Будьте готовы разорвать отношения

Прежде чем пытаться противостоять токсичному партнеру, убедитесь, что ваша самооценка и уверенность в себе хорошие, чтобы вы знали, что с вами все будет в порядке, если вы разойдетесь.



Не оставайтесь в токсичных отношениях, если не можете их исправить / Фото Medium

"Если вы хотите улучшить свои отношения с токсичным партнером, вы должны быть готовы оставить эти отношения, если ничего не изменится. Если вы не хотите этого делать, ваш партнер в конечном счете будет знать, что независимо от того, что он делает, он действительно выиграл" – говорит эксперт Мили Гомес.

Замечайте проблемы

Кто-то может распознать токсичные отношения, если постоянно присутствуют проблемы, в частности обвинения, критика и требования к партнеру. Если это поведение появляется в ваших отношениях, поговорите со своим партнером и попробуйте работать вместе, чтобы закончить токсичную связь.

И помните, что это не вы идете против своего партнера, это вы вместе с любимым человеком идете против проблемы. Это может помочь вам связаться с партнером.

Будьте собой

Часто в токсичных отношениях человек может не высказывать свое мнение, чтобы избежать огорчения своего партнера, которого могут возмутить его слова. Если вы боитесь реакции второй половинки, то не пропускайте это мимо, это стоит изменить. В отношениях важно, чтобы вы чувствовали себя расслабленно и могли быть самим собой.

Ваш партнер может не осознавать, что его поведение заставляет вас быть молчаливым. Попросите его/ее признать, как их поведение влияет на вас, чтобы вы могли восстановить доверие между собой.

Читайте также! В чем больше всего нуждаются партнеры в отношениях

Говорите о собственных нуждах

В токсичных отношениях один человек часто не уважает себя или собственные потребности. Поэтому со временем такие отношения могут перейти в односторонние, а ваши потребности станут менее заметными.

В таком случае нужно поговорить со второй половинкой, чтобы ваши желания и потребности тоже учитывались. Расскажите, как вы чувствуете себя с партнером, и дайте ему знать, что вы хотите чувствовать себя "включенным" в отношения.

Обратитесь за помощью

Кто-то может помочь распознать токсичные отношения, если один или оба партнера чувствуют себя хуже в отношениях. "Ведь человек, находясь возле токсичной пары, может заметить, что вы живете в постоянном состоянии тревоги", – говорит эксперт.

Если вы видите проблему в своих отношениях, то вам может понадобиться помощь специалиста по психическому здоровью.

Научитесь доверять себе

Токсичные отношения часто включают страхи в паре, которые создают представление, что партнер стремится контролировать каждый момент в отношениях. Если вы постоянно ставите под сомнение свои суждения, это может быстро перерасти в недоверие к собственным чувствам и мыслям.

Практика осознанности может быть ключевой для того, чтобы научиться доверять себе и собственному опыту.



Доверяйте себе и партнеру / Фото Feely

Научитесь правильно выражать критику

Конструктивная критика может быть здоровым способом выражения в отношениях. Но если кто-то привычно критикует вас, осуждая, то он переходит границу и такие отношения стоит исправлять.

"Каждый раз, когда вы что-то делаете, ваш партнер начинает вас критиковать, что вы это сделали не так или могли бы сделать это лучше. В конце концов вы чувствуете себя недооцененным", – говорит психолог.

Чтобы противодействовать этому, эксперт в отношениях Ли советует, чтобы вы оба научились высказывать критику в "комплиментном сэндвиче", то есть строили диалог, в котором вы можете выслушать точку зрения друг друга.

Не лгите партнеру

Психологи указывают, что токсичные отношения, как правило, наполнены небольшой ложью. Возможно, вы просто боитесь сказать правду, чтобы не расстроить или не разозлить свою вторую половинку.

К теме! Как понять, что вы находитесь в нездоровых отношениях: 15 явных признаков

Ведь здоровые отношения – это прежде всего честность. Поэтому, когда вы чувствуете, что хотите соврать второй половинке, подумайте, что будет, если вы скажете правду. Попрактикуйтесь откровенное общение, чтобы это не стало большей ложью и не распространялось.

Умейте решать конфликты

Порой партнер может начинать ссору, не зная, как иначе решить конфликт.

Однако это стоит делать. Психологи рекомендуют создать безопасное пространство, где каждый партнер может поделиться своими чувствами, потребностями и желаниями, не прибегая к конфликту. Такие разговоры можно начать и сделать способом решения конфликта без любой токсичной энергии.

Помните, вы заслуживаете того, чтобы быть в здоровых, счастливых отношениях, которые помогают вам чувствовать себя хорошо.