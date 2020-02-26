Как из фраз парня понять, что вы ему нравитесь

Иногда девушкам трудно уловить признаки внимания к себе. Однако мы предлагаем вам несколько фраз, которые помогут это понять. Если вы слышали от него хоть одно из этих высказываний, то можете быть уверены, что вы понравились ему.

"У тебя красивые глаза"

Кто говорит такие комплименты подруге или просто знакомой девушке? Если вы часто слышите эти слова, значит, вы ему нравитесь, передает издание UA Modna.

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"Мне нравится, в чем ты одета"

Обычно мужчины не очень внимательны к женской одежде. Но если парень делает комплимент вашему наряду или стилю, то значит, он хочет поразить вас.

"Ты можешь развеселить"

Юмор – один из лучших способов завоевать мужское сердце. Если вы можете его рассмешить, и он часто вам говорит об этом, значит вы нравитесь ему. Все любят веселых девушек.

"Мне кажется, мы понимаем друг друга"

Так парень дает вам понять, что чувствует близость. У вас особая связь, которая у него есть не с каждой женщиной.

"Нам нужно чаще встречаться"

Такая фраза говорит сама за себя. Если он предлагает чаще видеться, значит, вы ему нравитесь.

"Нужно как-то сходить на кофе"

Видно, что парень не хочет навязываться, но будто ненароком приглашает на свидание. Он просто разведывает, чтобы узнать, есть ли у вас шансы как у пары.

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"Можешь оставить себе"

Что бы это ни было: его кофта, книга, айпод. Если он позволяет вам принять это, причем неожиданно, пусть даже не навсегда, он хочет показать, что вы ему нравитесь. И хочет, чтобы был повод встретиться, когда вы будете возвращать ему эту вещь.

"Тебе нужно чаще улыбаться"

Во-первых, он хочет сказать, что вы прекрасна, когда улыбаетесь. Во-вторых, он хочет сказать: "Улыбайся мне чаще! Дай мне понять, что я тоже тебе нравлюсь!".

"Можно тебя обнять?"

Он хочет физической близости, почувствовать вас как можно ближе! Это точно признак того, что вы ему нравитесь.

"Я искренен с тобой"

Так он хочет вызвать доверие и казаться ближе к вам.