Как избавиться от эмоциональной зависимости от партнера и сохранить отношения

Эмоциональная зависимость – это не всегда хорошо для отношений и, скорее всего, является болезнью. Ведь такие люди не могут прожить без любимого человека и дня на расстоянии и страдают втрое больше других. Какие признаки эмоциональной зависимости и как от нее избавиться – читайте в материале.

Эмоционально зависимые люди видят в своих близких "центр Вселенной", полностью им доверяя и позволяя управлять своей жизнью или общим эмоциональным состоянием, пишет Lady.Tochka.

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Интересно, что эмоциональную зависимость человека часто связывают с ранним детством. Психологи считают, что если до двух лет не получить достаточного внимания, тепла и заботы от матери, то в более взрослом возрасте это может привести к эмоциональной зависимости от других близких людей.

Как эмоциональная зависимость портит отношения с партнером

Эмоциональная зависимость становится причиной того, что человек перекладывает на партнера ответственность за:

принятие любых решений;

свои же эмоции;

свою жизнь.

Как правило, эмоционально зависимый человек пытается контролировать своего партнера. Почему? Психологи связывают это со страхом такого человека потерять партнера.



Постоянный контроль партнера негативно влияет на отношения / Фото feely

Кроме того, именно из-за такой зависимости в отношениях эти люди становятся практически невыносимыми – они постоянно требуют любви, внимания, понимания и проявлений чувств. Но часто партнеры эмоционально зависимых людей просто не выдерживают этих бесконечных требований и принимают решение разорвать такие отношения.

Как избавиться от эмоциональной зависимости в отношениях

По словам психологов, принимая решение бороться с какой-либо психологической проблемой, сначала нужно рассмотреть вариант похода к специалисту. Ведь любые детские травмы лучше всего лечатся комплексной терапией. Тем не менее, можно это сделать самостоятельно. Как?

Перестаньте контролировать других

Хотя люди часто путают эмоционально зависимых людей с пассивными или покорными людьми, это не всегда так. Эмоционально зависимые люди могут быть манипуляторами.

Чем меньше вы чувствуете контроль над своей жизнью, тем больше ты требуете его от других людей (и тем более пытаетесь их контролировать). Это может привести к эмоциональным манипуляциям и к одержимости контролем, который наносит вред не только вам, но и вашим близким.

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Даже если у вас есть причина контролировать своего партнера, манипулировать его чувствами и действиями неправильно. Это контрпродуктивно для счастья и на самом деле отталкивает партнеров, заставляя их считать вас сломанными людьми.

Признайте, что иногда вы сами - свой худший враг

Доводя себя до эмоционально-напряженного состояния и ожидая от партнера какого-то подвоха, люди часто додумывают всякие глупости и начинают в них верить. Если вы не будете критически относиться к себе и позволите другим людям принимать решения без вашего влияния, избавиться от эмоциональной зависимости станет намного проще.



Поймите, что вы сами разрушаете ваши отношения / Фото hurtmenot

Перестаньте перекладывать ответственность за свои поступки на других людей

Если вам кажется, что тваш партнер виноват во всем и всегда делает вас несчастными, то пора брать себя в руки и вспоминать о том, что никто не сможет позаботиться о вашем эмоциональном состоянии лучше вас самих. Ища виновных и считая, что все настроены против вас, вы потеряете контроль над собственной жизнью.

Научитесь слышать и слушать себя

Общение с другими людьми, бесспорно, очень важный аспект нашего существования. Но если не уметь слушать и слышать себя, а также не быть в гармонии с собой, то и общаться с другими не получится. Вы всегда будете намного требовательнее к вниманию других, пока не начнете проявлять внимание к себе самостоятельно.